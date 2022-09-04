Tử vi tuần mới dự báo từ ngày 5/9 - 11/9/2022, người tuổi Thìn có Quý Nhân phù trợ vào những ngày cuối tuần. Công việc không được suôn sẻ do gặp áp lực trong quá trình làm việc, đồng thời tài lộc giảm nhẹ vì bản mệnh chưa biết cách quản lý chi tiêu hợp lý. Song, vận tình cảm của tuổi này lại tốt đẹp trong khoảng thời gian này.

Tử vi tuần mới nói rằng từ ngày 5/9 - 11/9/2022, tuổi Tý khá rực rỡ khi vận trình sự nghiệp cũng như nhiều mặt khác của cuộc sống đã ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Hãy tự tin vào bản thân, rồi con giáp này sẽ thấy mọi việc đều đúng như ý mình. Đầu tuần tưởng như là rất khó khăn nhưng đó lại là cơ hội để bản mệnh phát hiện ra những điểm mạnh của mình để phát huy.

Tuổi Hợi

Về chuyện tình cảm, con giáp tuổi Hợi đừng quá trông mong vào một người thiếu đi sự quan tâm tới bạn, hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân. Trong các mối quan hệ, nên quan tâm, giải quyết những mâu thuẫn trong quá khứ, tránh để lặp lại sai lầm tương tự.

Tử vi tuần mới dự báo từ ngày 5/9 - 11/9/2022 bản mệnh nhất định phải lưu ý hơn trong việc phân loại tình hình tài chính và điều chỉnh tiêu dùng sao cho phù hợp. Nên thay đổi thói quen với tiền bạc, nếu bạn muốn có được dòng tiền ổn định và chủ động.

Càng cuối tuần thì vận trình của bản mệnh càng rực rỡ khi có tiền bạc và có được cả mối quan hệ hài hòa, vui vẻ với mọi người khi Thực Thần ghé thăm vào ngày Chủ nhật.

Tử vi tuần mới dự báo từ ngày 5/9 - 11/9/2022, 3 con giáp có tin vui bất ngờ, tha hồ gánh tiền về nhà, đếm sái tay cũng không xuể. (Ảnh minh họa: Internet)

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