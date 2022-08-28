Tử vi 3 ngày tới (29/8 - 31/8), thời tới cản không kịp, 3 con giáp được Thần Tài ân sủng đếm tiền mỏi tay, phát tài phát lộc, muốn tiền có tiền muốn vàng có vàng, may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 09:38

3 ngày tới, 3 con giáp uống no lộc trời, đổi vận trúng to, đếm tiền mỏi tay, quý nhân hỗ trợ, gặt hái được nhiều tài lộc.

Tuổi Sửu

3 ngày tới, công việc của người tuổi Sửu đi lên như “diều gặp gió”. Con giáp này sẽ có những đột phá mới nên thu được rất nhiều kết quả tốt đẹp trong sự nghiệp. Ngoài ra, do gặp may mắn về tiền bạc, người tuổi Sửu sẽ có cơ hội trúng số độc đắc với giải thưởng rất lớn.

Những người cầm tinh con Trâu sẽ nhận được nhiều may mắn hơn người, nhờ ơn trên ban phước, quý nhân hỗ trợ nên họ sẽ gặt hái cơn mưa tài lộc. Ngoài ra, tuổi Sửu cũng là người rất nhanh nhẹn, hoạt bát, không phụ thuộc ai, tự mình vươn lên trong cuộc sống. Cũng chính vì thế, cuộc đời sẽ nhận được nhiều phúc báo.

Tuổi Sửu được Thần Tài ân sủng, hầu như làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Đối với những người kinh doanh lại càng được chiếu cố nhiều hơn, đầu tư gì cũng sinh được nhiều lợi nhuận, cuộc sống phú quý dư dả, càng kiếm tiền lại càng có nhiều tiền, đếm hoài không hết.

Tử vi 3 ngày tới (29/8 - 31/8), thời tới cản không kịp, 3 con giáp được Thần Tài ân sủng đếm tiền mỏi tay, phát tài phát lộc, muốn tiền có tiền muốn vàng có vàng, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 1
3 ngày tới, công việc của người tuổi Sửu đi lên như “diều gặp gió”, con giáp này sẽ có những đột phá mới nên thu được rất nhiều kết quả tốt đẹp trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

3 ngày tới, do đón nhận phúc khí và tài khí vượng phát nên tài vận của người tuổi Dần khởi sắc rực rỡ. Đồng thời do có quý nhân giúp đỡ nên con giáp này cũng sẽ nhận được không ít sự giúp đỡ về tiền bạc. Chính vì thế, người tuổi Dần làm việc gì cũng thành công với sự ủng hộ tài chính vững bền.

Đây cũng chính là thời điểm chuyển mình của Dần. Họ sẽ nhận được ơn mưa tài lộc, cuộc đời chuyển biến sang trang. Người tuổi Dần không chỉ phát đạt mà có cuộc sống rực rỡ hanh thông khiến nhiều người thèm thuồng, bởi bạn hạnh phúc hết phần người ta. Nhìn chung, cuộc đời của người tuổi Dần sẽ vô cùng vượng sắc, muốn giàu cũng khó.

Nhờ thông minh, sáng tạo, con giáp nhanh chóng được lãnh đạo công nhận tài năng, nhờ vậy việc thăng chức chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai. Bên cạnh đó, do phương pháp kinh doanh hợp thời, tuổi Dần nhanh chóng thu lợi nhuận khủng, tiền đổ về không ngớt.

Tử vi 3 ngày tới (29/8 - 31/8), thời tới cản không kịp, 3 con giáp được Thần Tài ân sủng đếm tiền mỏi tay, phát tài phát lộc, muốn tiền có tiền muốn vàng có vàng, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Đây cũng chính là thời điểm chuyển mình của Dần, họ sẽ nhận được ơn mưa tài lộc, cuộc đời chuyển biến sang trang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

3 ngày tới, người tuổi Mão do được cát tinh soi chiếu nên làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi. Con giáp này có thể xây dựng một sự nghiệp thành công rực rỡ. 

Những người cầm tinh con Mèo sẽ gặt hái nhiều may mắn từ thời gian này. So với những con giáp khác, cuộc sống của tuổi Mão thường ít chông gai hơn vì họ là “con cưng” của thượng đế.

Người tuổi Mão sẽ được thần Tài ân sủng, hầu như làm việc gì cũng đều thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người kinh doanh lại càng được chiếu cố nhiều hơn, đầu tư gì cũng sinh được nhiều lợi nhuận. Con giáp này có khả năng đem lại phúc khí, tinh thần lạc quan cho bản thân và những người xung quanh. Điều đó khiến cuộc sống của bản mệnh khá nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết.

Tử vi 3 ngày tới (29/8 - 31/8), thời tới cản không kịp, 3 con giáp được Thần Tài ân sủng đếm tiền mỏi tay, phát tài phát lộc, muốn tiền có tiền muốn vàng có vàng, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 3
3 ngày tới, người tuổi Mão do được cát tinh soi chiếu nên làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 11 ngày tới (28/8 - 7/9), 3 con giáp tạm biệt vận đen, gánh lộc về nhà, công danh tài vận bùng phát, tiền bạc đầy ví, vàng cất chật két

Tử vi 11 ngày tới (28/8 - 7/9), 3 con giáp tạm biệt vận đen, gánh lộc về nhà, công danh tài vận bùng phát, tiền bạc đầy ví, vàng cất chật két

11 ngày tới, 3 con giáp dưới đây tạm biệt xui xẻo, đón tài lộc rực rỡ, không còn lo cơm ăn áo mặc, ngồi không đếm tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 12 con giáp con giáp may mắn tử vi 3 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 5 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia