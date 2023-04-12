Tử vi 3 ngày tới (15/4): 3 con giáp khổ trước sướng sau, gặt hái được nhiều thành quả trong công việc, mưu sự dễ thành, làm việc gì cũng thuận

Tử vi ngày 15/4 của người tuổi Dậu cho thấy con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong công việc. Tuy thời điểm này sẽ phải vất vả ngược xuôi, chịu nhiều cực nhọc, khó khăn vì công việc nhưng tới cuối cùng, những gì bạn nhận lại được sẽ hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra, cơ hội tăng lương thăng chức không thể không có.

Sắp cuối tháng, cơ hội không còn quá nhiều, cần sự chủ động, bản mệnh muốn đạt mục tiêu thì phải thực sự quyết tâm theo đuổi. Không phải không có khả năng thành công, nhưng chắc chắn nếu hời hợt, không đủ ý chí thì con đường bạn phải đi sẽ còn khá dài.

Bản mệnh nếu biết nắm bắt cơ hội thì với vận khí đang lên, chắc chắn công việc sẽ tiến triển vô cùng thuận lợi, mưu sự dễ thành, tạo được nhiều không gian phát triển trong tương lai. Bản mệnh vừa linh hoạt trong cách xử lý, lại vừa quyết đoán và tự tin khi giải quyết vấn đề. Đó là tố chất đặc biệt không phải ai cũng có được, tiềm năng của một người lãnh đạo kiệt xuất đã thể hiện rõ ràng.

Tuổi Dần

Cuộc sống của người tuổi Dần vẫn có thể gặp phải trắc trở nhưng khó khăn đó thường không quá ghê gớm. Họ có thể vượt qua nhờ vào năng lực của mình, thậm chí nhân cơ hội đó để ghi điểm trong mắt người làm lãnh đạo hoặc quý nhân vào thời điểm này.

Tuy nhiên, để có vận khí tốt khiến nhiều người ngưỡng mộ như vậy, ngay từ khi còn trẻ, họ đã biết rèn luyện bản thân, rèn luyện để trở nên ngày càng xuất sắc hơn.



Tuổi Dần bỏ qua bất cứ cơ hội nào xuất hiện trước mắt. Một khi đã quyết định thực hiện việc gì, họ sẽ cố gắng đến cùng, đến khi hoàn thành mọi việc thật tốt mới thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

3 ngày nữa (15/4), tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.