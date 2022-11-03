Tử vi 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), đường công danh rực sáng chói lọi, 3 con giáp tài vận tăng tiến, lộc lá đề huề, giàu sang như ý

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 11:48

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), 3 con giáp mệnh số hài hòa, công danh sự nghiệp đều vượng, thu về bạc tỷ, nằm trên đống vàng.

Tuổi Sửu

Được thần Tài phù hộ, tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11). Con giáp tuổi Sửu làm mưa làm gió, tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời.

Trong thời gian này, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, quý nhân đến phù trợ, tài vận tăng tiến, công việc bội thu. Những nỗ lực mà tuổi Sửu bỏ ra trước đây cũng có thể được đền đáp, có thể tạo ra vô số của cải dư thừa.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), đường công danh rực sáng chói lọi, 3 con giáp tài vận tăng tiến, lộc lá đề huề, giàu sang như ý - Ảnh 1
Được thần Tài phù hộ, tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Ngọ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tử vi 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), con giáp tuổi Ngọ sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Theo tử vi 12 con giáp, khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), đường công danh rực sáng chói lọi, 3 con giáp tài vận tăng tiến, lộc lá đề huề, giàu sang như ý - Ảnh 2
Tử vi 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), con giáp tuổi Ngọ sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Dần được trời ban nhiều phước lành nhất. Đa số con giáp này không phải được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại được sống trong gia đình hạnh phúc với đầy đủ tình yêu thương. Chính vì thế mà tuổi Dần luôn cố gắng và phấn đấu hết mình trong công việc.

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi việc không những suôn sẻ mà tài vận còn hanh thông dồi dào. Tuổi Dần nhất định phải thể hiện sức mạnh của mình, đạt được những thành tựu rực rỡ.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), đường công danh rực sáng chói lọi, 3 con giáp tài vận tăng tiến, lộc lá đề huề, giàu sang như ý - Ảnh 3
Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (4/11 - 6/11), người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 4/11/2022, trời cao thổi bùng vận mệnh, 3 con giáp mang mệnh cát tường, Thần Tài theo chân, giàu sang đổi đời

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Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày mai, thứ Sáu ngày 4/11/2022, dưới sự che chở của trời cao, 3 con giáp này muốn gì được nấy, Quý Nhân ban cho may mắn và tài lộc.

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