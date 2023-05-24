Tử vi 3 ngày cuối tuần (26/5 đến 28/5): Tuất tình cảm ngọt ngào, viên mãn nhờ có Tam Hợp, Thìn có Chính Quan che chở, vững vàng bước tới

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần đang làm việc mà bản thân yêu thích, luôn dành thời gian tìm hiểu chi tiết từng công việc phát sinh ngay khi có thể.

Tử vi 3 ngày cuối tuần của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần chọn phong cách tối giản giúp bạn tiết kiệm được nhiều chi phí không cần thiết.

Tài lộc: Tài lộc có thể thay đổi khi bạn biết cách thay đổi lối sống của bản thân giúp bạn tiết kiệm được nhiều chi phí.

Tình duyên: Trong tình yêu người tuổi Dần luôn hướng đến những điều tuyệt vời, tận hưởng thời gian của bản thân dành cho nhau mỗi khi cả hai có nhiều thời gian rảnh.

Tử vi tuổi Thìn

Tử vi 3 ngày cuối tuần của 12 con giáp Chính Quan che chở, người tuổi Thìn có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình.

Người làm lãnh đạo thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, nay ngày can Giáp không trị bệnh ở đầu. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi tuổi Tuất

Tử vi 3 ngày cuối tuần của 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra ổn định. Bản mệnh có vẻ như dành cả thời gian nghỉ ngơi để có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều này giúp cho người tuổi này đạt được thành quả vượt ngoài mong đợi.

Tử vi 3 ngày cuối tuần của 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có nhiều biến động. Để đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, con giáp này cần phải chờ thêm khoảng thời gian nữa mới có thể thấy được nguồn thu nhập cá nhân được nâng cao một cách đáng kể.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Cuộc sống vợ chồng giữa bạn và người ấy trở nên ngọt ngào, viên mãn hơn bao giờ hết nhờ có Tam Hợp. Người độc thân tìm được người mà mình kiếm tìm bấy lâu nay.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.