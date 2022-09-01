Tử vi 3 ngày cuối tuần (2/9 - 4/9), Phúc Tinh ban vàng thưởng bạc, 3 con giáp đón vạn may mắn, tài lộc hội tụ, tiền của dư dôi, giàu sang như ý

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 13:28

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (2/9 - 4/9), dưới sự hỗ trợ từ Phúc Tinh mà 3 con giáp may mắn này sẽ có cơ hội phát tài, đại cát đại lợi, ăn nên làm ra.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (2/9 - 4/9), đây là thời điểm cực đẹp đối với người tuổi Mùi, không những gặp nhiều may mắn, có được quý nhân phù trợ, được phúc tinh cao chiếu mà người tuổi Mùi còn thăng quan tiến chức nhanh chóng như diều gặp gió trong thời gian này.

Tử vi 12 con giáp cho hay, tuổi Mùi sẽ rất an nhàn, tiền bạc đổ về nhiều không kể xiết, các hợp đồng được đối tác chấp thuận... Tất cả là nhờ thời gian đầu người tuổi Mùi hết sức cần mẫn, xây dựng các mối quan hệ cũng như làm việc cẩn thận. Nhờ đó, mọi khó khăn sẽ được xoay chuyển thế cục, đem lại những thuận lợi cho con giáp may mắn này.

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Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (2/9 - 4/9), đây là thời điểm cực đẹp đối với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được đánh giá là 1 trong những con giáp "hoàng kim" nhất trong 3 ngày cuối tuần (2/9 - 4/9) khi có nhiều kiếm tiền. Vốn là những con người chăm chỉ, cần kiệm lại hay giúp đỡ người khác nên mỗi khi cần sự giúp đỡ, họ đều được đền đáp nhiệt tình.

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Dậu được ông trời ưu ái ban cho hàng ngàn may mắn. Nếu biết nắm bắt, người tuổi Dậu có thể tích lũy được không ít, bảo đảm cho họ và người thân một cuộc sống sung túc, dư dả, nếu không muốn nói là giàu có.

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Tuổi Dậu được đánh giá là 1 trong những con giáp 'hoàng kim' nhất trong 3 ngày cuối tuần (2/9 - 4/9) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (2/9 - 4/9), con giáp tuổi Hợi sẽ đón nhận cơ may cực lớn về tài lộc và sự nghiệp. Dù làm gì cũng sẽ thu về kế quả như mong đợi, mọi việc hanh thông. Vận tình trong thời gian này tạo điều kiện thuận lợi cũng như cho tuổi Hợi thêm thời gian để thực hiện các kế hoạch bản thân ấp ủ từ lâu.

Do đó, bản mệnh có thể sẽ cần sự nghỉ ngơi hợp lý để có sức chiến đấu bền bỉ lâu dài, không bỏ lỡ thời cơ phát tài phát lộc có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nếu biết tính toán cẩn thận cũng như biết tập trung, vận dụng hết các nguồn lực xung quanh, con giáp này có thể đạt được những bước tiến hết sức bất ngờ, ngay đến chính bản thân bạn cũng phải ngạc nhiên vô cùng.

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Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (2/9 - 4/9), con giáp tuổi Hợi sẽ đón nhận cơ may cực lớn về tài lộc và sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho hay, sau ngày mai, thứ Sáu ngày 2/9/2022, nhờ sự giúp sức từ Cát Tinh, 3 con giáp may mắn gặp được Thần Tài, của cải bạt ngàn.

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