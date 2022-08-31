Tử vi 10 ngày đầu tháng 9, trời cao sủng ái, 3 con giáp có số mệnh phượng hoàng, tiền tài suôn sẻ chạy vào túi, phú quý theo chân, lộc lá bủa vây

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 19:48

Theo tử vi 10 ngày đầu tháng 9, 3 con giáp may mắn này có sự sủng ái từ trời cao nên tài lộc rực rỡ, ăn nên làm ra, giàu sang trọn đời.

Tuổi Hợi

Tử vi 10 ngày đầu tháng 9 có nói, người tuổi Hợi sẽ gặp được may mắn. Vận trình bản mệnh trong công việc nếu có được sự khiêm tốn, hòa đồng với các đối tác và đồng nghiệp. Ngoài ra, nếu có sự nỗ lực thực sự thì việc thăng quan tiến chức, giải tỏa áp lực và sự cạnh tranh sẽ dễ dàng hơn. Con giáp may mắn này sẽ có được vị trí xứng đáng với năng lực nếu nỗ lực hết mình, mở rộng mối quan hệ và tạo thiện cảm với mọi người.

Nên đặc biệt chú ý, người tuổi Hợi trong thời gian này nên làm nhiều việc thiện, quyên góp từ thiện, những việc tích đức sẽ đem đến nhiều vận may, ngay cả khi bạn không nghĩ ra cách kiếm tiền thì dòng tiền vẫn sẽ tự động tìm đến, đây là "đặc quyền" mà người tuổi Hợi có được trong năm nay.

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Tử vi 10 ngày đầu tháng 9 có nói, người tuổi Hợi sẽ gặp được may mắn. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 10 ngày đầu tháng 9, người tuổi Thân sẽ đón những tin vui trong chuyện tiền tài. Đặc biệt, trong thời gian này, nguồn thu của họ sẽ vô cùng dồi dào nhờ có Thần Tài ưu ái.

Tử vi 12 con giáp cho hay, điều này lại càng đặc biệt đúng với những người tuổi Thân đang kinh doanh buôn bán. Trong giai đoạn này, họ sẽ có thể mở rộng việc kinh doanh và chắc chắn sẽ có được những nguồn thu nhập không nhỏ.

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Theo tử vi 10 ngày đầu tháng 9, người tuổi Thân sẽ đón những tin vui trong chuyện tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Với những người tuổi Sửu thì thời gian 10 ngày đầu tháng 9 là lúc mà bản mệnh may mắn cực độ. Con giáp này nên cố gắng nắm bắt thời cơ 1 cách nhanh chóng nhất, có thế thì mới đạt được thành công hằng mong muốn, có được tài lộc như ý. Vận khí đang lên, điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội để con giáp này tiến bước cũng xuất hiện không ít.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu trong khoảng thời gian này kinh doanh buôn bán khá thuận lợi. Được Trời Phật trợ giúp, bản mệnh buôn may bán đắt, không phải lo chuyện hàng tồn hàng ế. Có điều, lộc trời ban phải biết cách giữ gìn, chớ nên chi tiêu hoang phí quá đà.

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Với những người tuổi Sửu thì thời gian 10 ngày đầu tháng 9 là lúc mà bản mệnh may mắn cực độ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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