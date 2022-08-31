Đúng 16 giờ chiều mai (1/9/2022), thời điểm may mắn nhất ngàn năm, 3 con giáp này bội thu tiền tài, ra cửa nhặt vàng, của cải xum xuê

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 16:48

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 16 giờ chiều mai (1/9/2022), 3 con giáp may mắn này có vận tài lộc khởi sắc, của cải thu về không ngừng, vạn sự hanh thông, an khang thịnh vượng.

Tuổi Mùi

Đúng 16 giờ chiều mai (1/9/2022) là thời điểm cực đẹp đối với người tuổi Mùi, không những gặp nhiều may mắn, có được quý nhân phù trợ, được phúc tinh cao chiếu mà con giáp may mắn này còn thằng quan tiến chức nhanh chóng như diều gặp gió.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi đón tiền bạc đổ về nhiều không kể xiết, các hợp đồng được đối tác chấp thuận... Tất cả là nhờ thời gian đầu người tuổi Mùi hết sức cần mẫn, xây dựng các mối quan hệ cũng như làm việc cẩn thận. Nhờ đó, mọi khó khăn sẽ được xoay chuyển thế cục, đem lại những thuận lời cho người tuổi mùi.

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Đúng 16 giờ chiều mai (1/9/2022) là thời điểm cực đẹp đối với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 16 giờ chiều mai (1/9/2022), vận mệnh của người tuổi Tỵ sẽ thay đổi rõ rệt theo chiều hướng tích cực nhất. Nhờ thế tâm trạng của họ cũng được cải thiện không ít, thay thế cho những lo âu là sự thoải mái, điềm tĩnh và chấp nhận bất cứ chuyện gì có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ sẽ nhận được tin cực kỳ tốt trong công việc. Với những người làm công ăn lương thì đó có thể là thăng tiến hoặc tìm được 1 công việc mới. Còn những ai đang tự mình kinh doanh thì khả năng 'trúng mánh' là lên đến 99%. Vì vậy mà người tuổi Tỵ sẽ có một mới khởi đầu rủng rỉnh nhất từ trước đến nay.

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Đúng 16 giờ chiều mai (1/9/2022), vận mệnh của người tuổi Tỵ sẽ thay đổi rõ rệt theo chiều hướng tích cực nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 16 giờ chiều mai (1/9/2022), người tuổi Ngọ tài lộc bừng sáng, không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bản mệnh có khả năng được tăng lương tăng thưởng nhờ những cố gắng và nỗ lực của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bản mệnh không chỉ được cấp trên ưu ái mà còn được đồng nghiệp yêu quý, không gặp phải vấn đề gì đáng kể trong công việc.

Nếu con giáp này có ý định đề xuất tăng lương thì cũng có thể lựa chọn khoảng thời gian này để đưa ra lời đề nghị, khả năng được cấp trên chấp thuận cũng sẽ cao hơn. Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, tài lộc dồi dào đang ở phía trước chờ đón tuổi Ngọ, đừng để mình nản chí lùi bước mà lỡ mất vận may.

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Đúng 16 giờ chiều mai (1/9/2022), người tuổi Ngọ tài lộc bừng sáng, không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (ngày 1/9/2022), Thần Phật độ trì, 3 con giáp may mắn số mệnh cát tường, giàu sang như ý, đắc tài đắc lộc

Trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (ngày 1/9/2022), Thần Phật độ trì, 3 con giáp may mắn số mệnh cát tường, giàu sang như ý, đắc tài đắc lộc

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, vào sau 17 giờ chiều mai (ngày 1/9/2022), nhờ có Thần Phật trợ giúp, 3 con giáp làm giàu liền tay, tài lộc thăng hoa, tiền của đề huề.

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