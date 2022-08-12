Tử vi 3 ngày cuối tuần (13, 14, 15/8), Thầy tướng số dự đoán, 3 con giáp được định sẵn kiếp giàu, vận trình suôn sẻ, may mắn vây quanh, tài lộc dư dả

Tử vi 3 ngày cuối tuần (13, 14, 15/8), vận mệnh của 3 con giáp này sẽ được Phật Bà phù hộ, Thần Tài soi sáng, làm việc gì cũng hanh thông, giàu sang phú quý trong tầm tay.

Tuổi Mão Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão không dễ bắt nạt. Trong cuộc sống thường ngày, dù trông họ trầm tính, ăn nói khéo léo nhưng thực chất họ không phải là người nhát gan. Cũng vì thái độ mềm mỏng, khéo léo mà họ được nhiều người biết đến và tôn trọng, giúp họ dễ dàng giành được lợi thế trong cuộc cạnh tranh - Ảnh minh họa: Internet Con giáp tuổi Mão nhận thấy rằng, chỉ cần kiên nhẫn và khéo léo thì họ có thể giải quyết hầu hết mọi việc trong cuộc sống mà không cần phải quá gắng sức, va chạm nhiều. Cũng vì thái độ mềm mỏng, khéo léo mà họ được nhiều người biết đến và tôn trọng, giúp họ dễ dàng giành được lợi thế trong cuộc cạnh tranh.

Người tuổi Mão cần nắm bắt cơ hội để thành công. 3 ngày tới (13, 14, 15/8), họ có thể được thăng chức, tăng lương sớm. Trong tương lai, con giáp tuổi Mão sẽ tự tin tiến lên, bản thân họ sẽ không kém cạnh ai trong cuộc sống. Tuổi Dậu Những người thuộc con giáp này luôn tràn đầy lý tưởng và hy vọng cho tương lai. Nhiều người cho rằng mặc dù hứa hẹn nhưng họ có vẻ kiêu ngạo và ít khi giúp đỡ người khác. Thực thế không phải vậy.

Trong công việc, những người thuộc con giáp này sẽ từ từ khám phá bản thân và luôn hướng đến tương lai - Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Dậu muốn được đối mặt và mong muốn tự mình giải quyết mọi việc. Tuy phải mất nhiều thời gian nhưng họ sẽ không bao giờ hứa những gì họ không thể thực hiện. Trong công việc, những người thuộc con giáp này sẽ từ từ khám phá bản thân và luôn hướng đến tương lai. Trong 3 ngày cuối tuần này, họ cũng nhận thức được rằng con đường dẫn đến thành công sẽ rất khó khăn nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi họ có ước mơ của riêng mình và có niềm tin bất diệt rằng ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, họ sẽ thành công và hưởng cuộc sống giàu sang. TUỔI DẦN Dần là con giáp vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán. Tuy nhiên, trong thời gian qua, người mang mệnh hổ lại gặp nhiều khó khăn, vất vả. Theo tử vi, 3 ngày tới, con giáp này mới “lội ngược dòng”, khôi phục may mắn và gặp được cơ hội gặt hái tài lộc. Dần vốn đang đen đủi nay đổi vận son, gặp hên liên tiếp. Bất kể kinh doanh hay làm công ăn lương, Dần đều có thu nhập tăng mạnh - Ảnh minh họa: Internet Người tuổi Dần sẽ tiên phong trong một lĩnh vực mới, bắt đầu công việc mới hoặc có sự chuyển biến hoàn toàn về mặt công việc. Sự nghiệp của con giáp này liên tục lên hương. Dần vốn đang đen đủi nay đổi vận son, gặp hên liên tiếp. Bất kể kinh doanh hay làm công ăn lương, Dần đều có thu nhập tăng mạnh. Khoảng thời gian này, một tin vui về mặt tài chính sẽ tới khiến Dần củng cố tinh thần, càng được đà cố gắng. Con giáp này không sợ hết tiền tiêu, tình yêu cũng khởi sắc, sung túc đủ đường. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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