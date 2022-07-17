Tử vi 3 ngày cuối tháng 7 (29/7 - 31/7), Quan Âm phù hộ độ trì, 3 con giáp phúc đức sâu dày, vận trình rực rỡ, mở lối công danh, hanh thông tài lộc, đón nhận vinh hoa, ân sủng

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 20:05

Tử vi 3 ngày cuối tháng 7 (29/7 - 31/7), 3 con giáp may mắn phúc đức sâu dày, vận trình rực rỡ, sống trong giàu sang, sung túc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 3 ngày cuối tháng 7 lộc lá dư dả, phúc khí đầy nhà. Con giáp có thể hoàn thành những công việc đơn giản một cách vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, với những công việc phức tạp, bản mệnh cần phải giữ thái độ nghiêm túc, thận trọng hơn. Tài lộc của Thân trong thời gian tới có nhiều khởi sắc. Ngoài thu nhập chính, Thân còn có thể các khoản tiền lớn từ những công việc tay trái hay đầu tư sinh lời. Cơ hội làm giàu đang tới, con giáp nhất định không nên bỏ qua.

Bản mệnh tạo ra được ấn tượng tốt đẹp với tất cả mọi người xung quanh. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân, khắc phục được điểm yếu sẽ giúp bạn trưởng thành hơn.

con giap may man 1
Người tuổi Thân trong 3 ngày cuối tháng 7 lộc lá dư dả, phúc khí đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Thân trong 3 ngày cuối tháng 7 vận trình hanh thông, nhận nhiều phúc lộc. Con giáp có Cát Tinh soi chiếu nên đường công danh sự nghiệp đạt được nhiều bước tiến mới. Bản mệnh là người có năng lực, có sáng tạo nên khi được hỗ trợ thêm lòng tin và dũng cảm vào việc mình đang làm thì sẽ dễ giành được thành công.

Trong chuyện tình cảm, những người độc thân tuy không đặt ra quá nhiều yêu cầu về nửa kia nhưng mọi người đều cho rằng bạn có điều kiện quá tốt để có được người yêu mình. Bản mệnh hãy tranh thủ mở rộng mối quan hệ và cho mọi người thấy phẩm chất tốt đẹp bên trong con người mình.

con giap may man 2
Người tuổi Thân trong 3 ngày cuối tháng 7 vận trình hanh thông, nhận nhiều phúc lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 3 ngày cuối tháng 7 đón nhận nhiều tin vui tài lộc. Con giáp may mắn không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính dồi dào, bản mệnh tinh thần thoải mái, mặc sức chi tiêu không lo không nghĩ. Đây là thời gian thuận lợi để con giáp tập trung làm ăn, phất lên giàu có. 

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, bạn muốn thổ lộ tình cảm hay hẹn ước thì nên tiến hành, sẽ thuận lợi cho bạn. Trong chuyện tình cảm, con giáp nên tạo cơ hội để bày tỏ tâm tư, không nên chờ đợi, hoặc ngần ngừ vì sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. 

con giap may man 3
Người tuổi Ngọ trong 3 ngày cuối tháng 7 đón nhận nhiều tin vui tài lộc. - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 5 ngày tới (18/7 - 22/7), nhà tiên tri mù đoán định, 3 con giáp định sẵn có phúc, vét sạch lộc trời, thay đổi thời vận, tận hưởng vinh hoa, tiền tài của cải tiêu mãi không hết

Tử vi 5 ngày tới (18/7 - 22/7), nhà tiên tri mù đoán định, 3 con giáp định sẵn có phúc, vét sạch lộc trời, thay đổi thời vận, tận hưởng vinh hoa, tiền tài của cải tiêu mãi không hết

Tử vi 5 ngày tới (18/7 - 22/7), 3 con giáp may mắn vét sạch lộc trời, thay đổi thời vận, tận hưởng vinh hoa, sống trong giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 3 ngày cuối tháng 7 tử vi cuối tháng 7 tử vi ngày nay tử vi ngày mới con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến