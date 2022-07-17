Tử vi 2 tuần cuối cùng của tháng 7 (18/7 - 31/7), thần đồng tiên tri đã nói, 3 con giáp may mắn phát tài, cát lành bao phủ, sự nghiệp hanh thông, tiền tài đếm mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 16:44

Tử vi 2 tuần cuối cùng của tháng 7 (18/7 - 31/7), 3 con giáp may mắn cát lành bao phủ, sự nghiệp thuận lợi, muốn gì lược nấy.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 2 tuần cuối cùng của con giáp thuận lợi thăng hoa, tiền tài dư dả. Con giáp may mắn này tỏ ra an phận với công việc  nhưng thực chất là bạn luôn tìm kiếm cơ hội thử sức ở nhiều thử thách mới, khẳng định giá trị bản thân và nâng cao thu nhập. Ngoài ra, bản mệnh liên tục đón nhận tin vui khi liên tục thắng lớn trong các trò chơi may rủi, thu được một khoản tiền không nhỏ. 

Chuyện tình cảm chuyển biến xuất sắc. Vận đào hao vượng phát, con giáp độc thân sẽ tìm được đối tượng như ý. Người đã lập gia đình có được hạnh phúc viên mãn.

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Người tuổi Sửu trong 2 tuần cuối cùng của con giáp thuận lợi thăng ho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Qúy nhân xuất hiện giúp cho công việc của người tuổi Dậu trong 2 tuần tới có những bước phát triển vượt bậc. Dù gặp phải khúc mắc gì, bản mệnh cũng sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ. Kể cả những công việc bế tắc đã lâu cũng tìm được cách giải quyết thỏa đáng.

Tình duyên của mệnh chủ cũng có những dấu hiệu tốt đẹp. Người khác giới đều rất thiện ý khi tiếp xúc với bạn. Nếu còn đang trong tình trạng độc thân, bản mệnh có thể suy nghĩ tìm một người vừa ý.

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Qúy nhân xuất hiện giúp cho công việc của ngườì trong 2 tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 2 tuần cuối tháng 7 vận trình tốt đẹp. Các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Con giáp có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho con giáp.

vận trình tình duyên của con giáp rất tốt đẹp, có nhiều dấu hiệu khả quan. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội để bày tỏ với người mình thích. Còn với các cặp đôi đang yêu, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh nhau.

Tử vi 2 tuần cuối cùng của tháng 7 (18/7 - 31/7), thần đồng tiên tri đã nói, 3 con giáp may mắn phát tài, cát lành bao phủ, sự nghiệp hanh thông, tiền tài đếm mãi không hết - Ảnh 3
Người tuổi Hợi trong 2 tuần cuối tháng 7 vận trình tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo

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