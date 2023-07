Tử vi 2 tuần cuối cùng của tháng 7 (18/7 - 31/7), thần đồng tiên tri đã nói, 3 con giáp may mắn phát tài, cát lành bao phủ, sự nghiệp hanh thông, tiền tài đếm mãi không hết

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 2 tuần cuối cùng của con giáp thuận lợi thăng hoa, tiền tài dư dả. Con giáp may mắn này tỏ ra an phận với công việc nhưng thực chất là bạn luôn tìm kiếm cơ hội thử sức ở nhiều thử thách mới, khẳng định giá trị bản thân và nâng cao thu nhập. Ngoài ra, bản mệnh liên tục đón nhận tin vui khi liên tục thắng lớn trong các trò chơi may rủi, thu được một khoản tiền không nhỏ.

Chuyện tình cảm chuyển biến xuất sắc. Vận đào hao vượng phát, con giáp độc thân sẽ tìm được đối tượng như ý. Người đã lập gia đình có được hạnh phúc viên mãn.