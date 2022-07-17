Tử vi thứ Hai ngày 18/7/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc ùn ùn đổ vào nhà, Thân xui xẻo bị tiểu nhân đeo bám, dễ vướng thị phi

Người tuổi Tý trong thứ Hai vận trình sáng sủa, liên tục gặp may. Các nhiệm vụ đều được đảm bảo hoàn thành đúng hạn, tuy không có đột phá nào quá lớn nhưng cũng không có sơ suất nào. Ngoài ra, bản mệnh còn gặp được quý nhân hỗ trợ không ít. Đối phương không ngừng thúc đẩy, tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện năng lực của mình.

Xem tử vi thứ Hai ngày 18/7/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai gặp nhiều trắc trở, vận trình tụt lùi. Trong quá trình làm việc, con giáp có nhiều khúc mắc với đồng nghiệp. Những trận cãi vã bùng nổ có thể phá hủy hết các mối quan hệ vốn tốt đẹp trước kia. Bản mệnh được khuyên nên nghiêm túc soi xét cách ứng xử của bản thân và học cách lắng nghe, tiếp nhận ý kiến mới.

Tình cảm cũng có nhiều điểm sáng. Đôi lứa dành cho nhau sự tin tưởng và cảm thông nên dù công việc bận rộn khiến hai bạn không dành thời gian nhiều cho nhau thì mối quan hệ vẫn luôn bền chặt

Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ quan tâm đến nửa kia hơn cả bản thân mình. Có đôi lúc vì tình yêu mà con giáp có thể gác lại những công việc quan trọng để ở bên những người thân yêu.

Tử vi thứ Hai ngày 18/7/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần vào thứ Hai đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Vận trình tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hòa giải.

Tử vi thứ Hai ngày 18/7/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai gặp nhiều xui xẻo. Nhiều phương diện cuộc sống của bạn đều xảy ra sự cố, đòi hỏi bạn phải bình tĩnh đối mặt và có cách xử lý phù hợp nhất. Bản mệnh bận rộn trong các mối quan hệ xã giao và cảm thấy khá mệt mỏi khi cứ phải chiều lòng hết người này đến người khác.

Trên phương diện tài lộc, tiền bạc cứ thế liên tục bay vèo vèo qua cửa sổ, bạn có cảm giác mất kiểm soát với tình hình hiện tại.Hãy nhắc nhở bản thân không nên dành tiền cho những món đồ không thực sự cần thiết và đừng vội vàng tin theo lời rủ rê đầu tư của người khác.

Tử vi thứ Hai ngày 18/7/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai vận trình ảm đạm, làm gì cũng xui xẻo. Nhất là trong công việc, mọi việc những tưởng êm xuôi thì bỗng xảy ra trục trặc nửa chừng khiến con giáp này lại phải chạy đôn chạy đáo xử lý hậu quả. Hung tinh giáng họa, con giáp cần chuẩn bị tinh thần đối diện với tiểu nhân ám hại, gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp và uy tín của bạn.

Mộc khí vượng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con giáp này, nhất là về đường tiêu hóa. Bản mệnh cần chú ý ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ để giảm bớt nguy cơ tổn hại đến sức khỏe.

Tử vi thứ Hai ngày 18/7/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai trải qua một ngày bình yên, không có nhiều xáo trộn. Các kế hoạch của con giáp tiến hành đâu vào đấy và mang về cho bạn những khoản lời đầu tiên. Hãy tập trung cho những việc khác nữa và đừng nghĩ ngợi quá nhiều nhé. Suy nghĩ thái quá chỉ làm bạn mệt thôi.

Con giáp khôn ngoan hơn trong cách hành xử với mọi người bao gồm cả người lạ và những người khó tính. Đây cũng là ngày mà bạn cởi mở với những người xung quanh một cách dễ dàng hơn, từ đó tinh thần cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai trải qua một ngày bình yên, không có nhiều xáo trộn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 18/7/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Hai có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp và cấp trên. Khi mọi người không tin tưởng vào bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của bản thân mình.

Con giáp cũng nên cẩn trọng với những vấn đề liên quan đến tiền bạc trong ngày này. Ngọ hạn chế cho mượn nợ vì nhiều khả năng sẽ không đòi lại được mà còn vây vào pháp luật.

Tử vi thứ Hai ngày 18/7/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Hai cát lộc hanh thông, vận trình khởi sắc. Con giáp có thể nhận được một vài cơ hội kiếm tiền, hứa hẹn mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán. Tinh thần tích cực trong công việc cũng sẽ đem lại những tác động không nhỏ đến sự nghiệp của bạn. Hãy cố gắng phát huy để vươn tới thành công.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có nhiều khởi sắc đáng kể. Con giáp độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng hợp ý. Những người đã lập gia đình xây dựng hạnh phúc viên mãn.

Tử vi thứ Hai ngày 18/7/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Hai vận trình tụt lùi, công danh đi xuống. Tiểu nhân xuất hiện ngáng trở đường tài lộc, con giáp này có điềm báo phá tài hao của, nhìn tiền trôi khỏi túi ngay trước mắt mà không làm được gì. Trong thời gian này, bản mệnh tiến hành những việc liên quan đến tiền bạc đều phải tính toán cẩn trọng. Chỉ một chút lơ là thôi cũng khiến bản mệnh phải trả giá bằng việc mất tiền mất của.

Trong chuyện tình cảm, con giáp cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như con giáp này quá lạnh lùng với đối phương vì dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp.

Tử vi thứ Hai ngày 18/7/2022 của tuổi Dậu

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu trong thứ Hai vô cùng thuận lợi. Con giáp được đánh giá khá cao bởi khả năng làm cho mọi người tin tưởng mình. Nếu tiếp tục phấn đầu, chuyện thăng quan tiến chức nhất định sẽ ở trong tầm tay bạn. Vấn đề tài lộc cũng có nhiều khởi sắc. Những khoản đầu tư trước đó của bản mệnh cũng bắt đầu sinh lời và mang về khoản lợi to lớn.

Chuyện tình cảm trở nên tươi tốt. Bạn và nửa kia đang có được khoảng thời gian thật sự viên mãn bên nhau. Người độc thân cũng nhanh chóng tìm được người thương sau khoảng thời gian dài cô đơn.

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu trong thứ Hai vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 18/7/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong thứ Hai vận trình có nhiều điều trắc trở. Con giáp lúc này dễ nóng giận hơn bình thường và dễ bị xa lánh. Bạn rất dễ rơi vào tranh cãi, sự căng thẳng này có thể xuất phát từ việc thiếu ngủ, quá nhiều áp lực hay do tiểu nhân xui khiến. Bất kể lý do là gì, hãy dừng lại, tìm hiểu về bản thân để không rơi vào vòng xoáy tự hủy hoại.

Các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể đối mặt với những căng thẳng, mâu thuẫn vì không thể dành quá nhiều thời gian cho nhau. Cả hai nên nói chuyện thẳng thắng để giải quyết các mâu thuẫn thay vì giữ trong lòng để xuất hiện rạn nứt.

Tử vi thứ Hai ngày 18/7/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài trong thứ Hai. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính.

Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, thế nhưng con giáp cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.