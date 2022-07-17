Tử vi 3 ngày đầu tuần (18/7 - 20/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp được trời ban thưởng, phúc khí đầy nhà, cát lành dư dả, tiền tài của cải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 15:41

Tử vi 3 ngày đầu tuần (18/7 - 20/7), 3 con giáp may mắn cát lành dư dả, tiền của dồi dào, muốn gì được nấy.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 3 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Tam Hợp khiến con giáp luôn sẵn sàng bắt tay vào công việc bất cứ lúc nào. Con giáp đạt được nhiều thành tích nhất định, được nhiều người tin tưởng, ngưỡng mộ. Ngoài ra, vận trình tài lộc cũng có nhiều điểm sáng. Thân chi tiêu thả ga, tiền bạc dư dả không cần lo nghĩ. Con giáp hãy tận dụng mọi thời cơ để tìm kiếm cơ hội làm giàu.

Chính Ấn lại giúp con giáp này có những dấu hiệu rất tốt trong lĩnh vực tình cảm gia đình. Bạn và cha mẹ sống rất hòa hợp. Mẹ chính là người đưa cho bạn những lời khuyên nhủ hữu ích, giúp bạn bình tâm trở lại ngay trong những lúc bối rối nhất.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (18/7 - 20/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp được trời ban thưởng, phúc khí đầy nhà, cát lành dư dả, tiền tài của cải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu - Ảnh 1
Người tuổi Thân trong 3 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 3 ngày đầu tuần phúc lộc dư dả, ăn nên làm ra. Đường công danh khởi sắc, con giáp được trao cho những cơ hội tốt để thể hiện năng lực cá nhân một cách xuất sắc nhất có thể. Vận tài lộc đang trên đà tăng tiến, người buôn bán kinh doanh có cơ hội phát tài, được nhiều khách hàng tin tưởng. Còn với những người làm công ăn lương cũng có cơ hội cải thiện thu nhập cho mình bằng nghề tay trái hoặc nhận thêm việc ngoài giờ.

Chuyện tình cảm của bản mệnh trong thời gian này có nhiều tiến triển. Con giáp và nửa kia yêu thương và trân trọng tình cảm dành cho nhau. 

Tử vi 3 ngày đầu tuần (18/7 - 20/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp được trời ban thưởng, phúc khí đầy nhà, cát lành dư dả, tiền tài của cải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu - Ảnh 2
Người tuổi Mùi trong 3 ngày đầu tuần phúc lộc dư dả, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày đầu tuần cát lộc hanh thông, vận trình suôn sẻ. Con giáp may mắn này phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình. Vận tài lộc của bản mệnh có nhiều bước tiến tích cực. 

Tình hình sức khỏe của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp không bị các căn bệnh cũ quấy rầy mà ngày càng khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, tinh thần tươi tỉnh.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (18/7 - 20/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp được trời ban thưởng, phúc khí đầy nhà, cát lành dư dả, tiền tài của cải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu - Ảnh 3
Người tuổi Dậu trong 3 ngày đầu tuần cát lộc hanh thông, vận trình suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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