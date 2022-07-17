Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 18/7/2022, sa cơ thất thế, vận mệnh lao đao, 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, tài lộc không thông, công danh lao dốc, chịu đủ mọi thị phi, oan ức

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 18/7/2022, 3 con giáp xui xẻo sa cơ lỡ vận, tài lộc không thông, công danh lao dốc, cần cẩn trọng tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Thìn Trong thứ Hai, người tuổi Thìn vận trình ảm đạm, gặp nhiều chông gai. Trong công việc, những kế hoạch tưởng chừng thuận lợi thì bỗng xảy ra trục trặc nửa chừng khiến con giáp này lại phải chạy đôn chạy đáo xử lý hậu quả. Hung tinh giáng họa, con giáp cần chuẩn bị tinh thần đối diện với tiểu nhân ám hại, gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp và uy tín của bạn. Mộc khí vượng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con giáp này, nhất là về đường tiêu hóa. Bản mệnh cần chú ý ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ để giảm bớt nguy cơ tổn hại đến sức khỏe.

Trong thứ Hai, người tuổi Thìn vận trình ảm đạm, gặp nhiều chông gai - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân trong thứ Hai cát khí tiên tan, vận trình xuống dốc. Con giáp này có điềm báo phá tài hao của, nhìn tiền trôi khỏi túi ngay trước mắt mà không làm được gì. Trong thời gian này, bản mệnh tiến hành những việc liên quan đến tiền bạc đều phải tính toán cẩn trọng. Chỉ một chút lơ là thôi cũng khiến bản mệnh phải trả giá bằng việc mất tiền mất của. Về phương diện tình cảm, con giáp cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như con giáp này quá lạnh lùng với đối phương vì dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp.

Người tuổi Thân trong thứ Hai cát khí tiên tan, vận trình xuống dốc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Trong thứ Hai, người tuổi Tuất vướng nhiều thị phi, làm gì cũng không thuận lợi. Con giáp xui xẻo dễ nóng giận hơn bình thường nên hay bị kéo vào những cuộc tranh cãi không đáng có. Sự căng thẳng này có thể xuất phát từ việc thiếu ngủ, quá nhiều áp lực hay do tiểu nhân xui khiến. Bất kể lý do là gì, hãy dừng lại, tìm hiểu về bản thân để không rơi vào vòng xoáy tự hủy hoại. Các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể đối mặt với những căng thẳng, mâu thuẫn vì không thể dành quá nhiều thời gian cho nhau. Cả hai nên nói chuyện thẳng thắn để giải quyết các mâu thuẫn thay vì giữ trong lòng để xuất hiện rạn nứt. Trong thứ Hai, người tuổi Tuất vướng nhiều thị phi, làm gì cũng không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mamg tính tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-hai-ngay-18-7-2022-sa-co-that-the-van-menh-lao-dao-3-con-giap-gap-nhieu-xui-xeo-tai-loc-khong-thong-cong-danh-lao-doc-chiu-du-moi-thi-phi-oan-uc-483788.html