Tử vi cho biết những người tuổi Dậu đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (12/12-14/12/2022), Tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên Dậu sẽ có năm mới 2023 phú quý phát tài. Càng vững vàng, dám dấn thân con giáp giàu sang này càng lên hương với nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong ngân hàng. Người tuổi Tuất càng nỗ lực bao nhiêu thì thành tựu gặt hái về càng nhiều bấy nhiêu.

Tử vi 3 ngày đầu tuần mới (12/12-14/12/2022), đây là con giáp may mắn được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa. Thời gian này, tuổi Mão làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, tiền kiếm cũng nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, con giáp này tới đây sẽ có cơ hội tái ngộ với cố nhân và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế, động viên về tinh thần. Bạn chỉ cần chăm chỉ làm ăn, vạch ra chí hướng rõ ràng để phát triển thì thành công chắc chắn đang đợi bạn ở phía trước. Bạn hãy thoát khỏi chú mèo lười, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ để thay đổi cuộc sống của mình.

Tuổi Ngọ

Được cục diện Tam Hội che chở, tuổi Ngọ vẫn đang cho thấy bạn là người nói được làm được. Những lĩnh vực bạn theo đuổi đều được bạn đầu tư thời gian và công sức một cách nghiêm túc, hôm nay chính là ngày bạn có thể nhận lại ít nhiều những thành quả bước đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày đầu tuần mới (12/12-14/12/2022), nhân duyên của con giáp này ngày càng tốt đẹp. Bằng chứng là người còn độc thân có duyên khác giới khá vượng. Tuy nhiên, chính vì có nhiều sự lựa chọn, đôi khi chính điều đó lại khiến bản mệnh chần chừ và thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.