Tử vi 3 ngày đầu tuần mới (12/12-14/12/2022), Ngọc Hoàng “chỉ đích danh”, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu nhanh bứt tốc, tiền đổ về nặng trĩu túi, ngồi không Lộc vẫn chảy vào nhà
- Qua hết hôm nay (11/12), Thần Tài “ghé thăm”, 3 con giáp đón vận may liên tiếp, trúng số độc đắc bất ngờ, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền tài lội ngược dòng, sự nghiệp thành công vang dội
- Đúng 00h00 ngày mai (12/12/2022), Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp vận số cực hên, tài lộc gấp 5 gấp 10 năm ngoái, giàu sang bất chấp, việc đổi đời chỉ trong nháy mắt
Tuổi Tuất
Tử vi cho biết những người tuổi Dậu đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.
Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (12/12-14/12/2022), Tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên Dậu sẽ có năm mới 2023 phú quý phát tài. Càng vững vàng, dám dấn thân con giáp giàu sang này càng lên hương với nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong ngân hàng. Người tuổi Tuất càng nỗ lực bao nhiêu thì thành tựu gặt hái về càng nhiều bấy nhiêu.
Tuổi Mão
Tử vi 3 ngày đầu tuần mới (12/12-14/12/2022), đây là con giáp may mắn được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa. Thời gian này, tuổi Mão làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, tiền kiếm cũng nhiều hơn.
Đặc biệt, con giáp này tới đây sẽ có cơ hội tái ngộ với cố nhân và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế, động viên về tinh thần. Bạn chỉ cần chăm chỉ làm ăn, vạch ra chí hướng rõ ràng để phát triển thì thành công chắc chắn đang đợi bạn ở phía trước. Bạn hãy thoát khỏi chú mèo lười, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ để thay đổi cuộc sống của mình.
Tuổi Ngọ
Được cục diện Tam Hội che chở, tuổi Ngọ vẫn đang cho thấy bạn là người nói được làm được. Những lĩnh vực bạn theo đuổi đều được bạn đầu tư thời gian và công sức một cách nghiêm túc, hôm nay chính là ngày bạn có thể nhận lại ít nhiều những thành quả bước đầu.
Tử vi 3 ngày đầu tuần mới (12/12-14/12/2022), nhân duyên của con giáp này ngày càng tốt đẹp. Bằng chứng là người còn độc thân có duyên khác giới khá vượng. Tuy nhiên, chính vì có nhiều sự lựa chọn, đôi khi chính điều đó lại khiến bản mệnh chần chừ và thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm.
(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.