Tử vi 3 ngày đầu tuần (20, 21, 22/3) có nói, nhờ có Phúc Tinh ban lộc, 3 con giáp xòe tay hứng vàng, trúng số độc đắc, may mắn đầy tay, giàu càng thêm giàu

Tuổi Mão Tử vi 3 ngày đầu tuần (20, 21, 22/3) đánh dấu sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của người tuổi Mão, tuy nhiên sự thay đổi này sẽ diễn ra từ từ và có liên quan đến chuyện đầu tư, tài lộc, đất đai cũng như các cơ hội về việc làm. Với những người tuổi Mão, họ không phù hợp cho những sự liều lĩnh, vì thế hãy cứ đi chậm mà chắc thì sẽ là tốt nhất. Theo các chuyên gia phong thủy, nguồn năng lượng của tuổi Mão đang dần tích tụ và trở nên dồi dào hơn, chính là lúc họ nên bắt tay vào công việc. Đây là 1 thời điểm họ rất bận rộn với các dự án, nhưng hãy đảm bảo các lựa chọn của họ đều được cân nhắc kỹ càng thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (20, 21, 22/3), người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn. Người tuổi Hợi khi sinh ra đã được hưởng phúc, chim sẻ hóa phượng hoàng. Dù bạn xuất thân không tốt nhưng cuối cùng cũng được nhận phúc lớn, tương lai sung túc, giàu sang.

Con giáp tuổi Hợi không chỉ nhận tài lộc dồi dào mà còn vượng phát đường công danh, bản mệnh nhanh chóng giải quyết được nhiều mối lo lắng, rắc rối, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, gia đình đông con, mọi việc suôn sẻ, tài lộc hưng vượng. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi tính tình vốn hiền lành, nhân hậu, biết đối nhân xử thế nên cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn. Đa phần những người tuổi Mùi không quá tham vọng, nhưng khi họ đặt mục tiêu làm việc gì thì sẽ làm tới cùng. Theo tử vi 12 con giáp, vào 3 ngày đầu tuần (20, 21, 22/3), những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những thăng hoa mà tiền tài vô cùng dư dả. Đặc biệt là những tháng cuối năm những người tuổi Mùi cầu được ước thấy làm việc gì cũng giàu có hơn người. Chưa dừng lại ở đó, chuyện tình cảm của con giáp này giai đoạn này cũng vô cùng hoan hỉ, gặp được người ưng ý. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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