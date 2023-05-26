Tử vi 3 ngày đầu tháng (1/6 đến 3/6): Con giáp được thăng cấp, công việc làm ít ăn nhiều, tiền bạc chảy ào ào về tài khoản, cần chú trọng lời ăn tiếng nói

Tử vi 3 ngày đầu tháng của 12 con giáp nhận định sự nghiệp của tuổi Dần khởi sắc rõ rệt. Đối với những việc mà trước đây bản mệnh nghĩ mình không làm được thì giai đoạn này sẽ rất tự tin và quyết đoán. Con giáp này có hành động dứt khoát, dám nghĩ dám làm để tranh thủ cơ hội đang có.

Nhưng về mặt tình cảm, mối quan hệ của tuổi Dần có thể có một số rào cản nhất định đa phần bởi chưa có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Vì thế bản mệnh được khuyên nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh gây ra hiểu lầm mà ảnh hưởng tới hòa khí gia đình.

Không những thế, con giáp này có thể phát huy tính sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Tiềm năng của bản mệnh còn rất rộng lớn, nếu không tập trung khai phá, sẽ hoài phí rất nhiều thế mạnh của mình.

Tuổi Tỵ

Tử vi 3 ngày đầu tháng của 12 con giáp vận trình công việc của tuổi Tỵ “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này khá may mắn vì được Quý Nhân chở che nên không phải mắc những “cái bẫy” do tiểu nhân gây ra. Song, bản mệnh cần có sự đổi mới trong tư duy cũng như phương thức làm việc để mang đến hiệu quả cao hơn.

Con giáp này có thể nhận được lợi nhuận từ những khoản đầu tư trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng rõ rệt tại thời điểm này. Con giáp này có thể nhận được lợi nhuận từ những khoản đầu tư trước đó. Đó chính là phần thưởng tương xứng với những cố gắng và quyết tâm của bạn suốt thời gian qua.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không như mong đợi. Ngũ hành hành Hỏa vượng đòi hỏi người tuổi này cần phải chú ý đến cảm xúc hiện tại của mình để không làm ảnh hưởng đến tình cảm với nửa kia.

Tuổi Tuất

Tử vi 3 ngày đầu tháng của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất là người coi trọng danh dự, kiềm chế cảm xúc mỗi lúc tranh luận là việc khó khăn đối với bạn.

Công việc: Gặp chút cản trở khi đề xuất các ý tưởng, mong cầu của bản thân. Đừng nản lòng, hãy thay đổi cách trình bày sẽ thành công.

Sức khỏe ổn định, khi chạy bộ biết lượng sức để thay đổi nhịp độ phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Cãi vã trong lúc hẹn hò là chuyện bình thường, quan trọng là cả hai biết cách an ủi nhau sau khi kết thúc tranh luận.

Tài lộc: Vướng phải các vấn đề liên quan đến thủ tục giấy tờ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, khi chạy bộ biết lượng sức để thay đổi nhịp độ phù hợp.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.