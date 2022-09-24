Tử vi 29/8 âm lịch: 3 con giáp PHONG THỦY trời cho, làm gì cũng nên, đầu tư gì cũng lời, ngồi không cũng tự động sinh lãi

Vận trình công việc của tuổi Sửu theo tử vi 29/8 âm lịch diễn ra hanh thông. Con giáp này sẽ đón nhận nhiều may mắn cũng như cơ hội thăng tiến trong ngày. Hơn ai hết, người tuổi này ý thức được thế mạnh của mình và biết làm thế nào để phát huy tốt điều đó, từ đó nắm bắt tốt thời cơ trước mắt. Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút bất ổn. Các cặp đôi dễ nảy sinh những mâu thuẫn, bất đồng trong việc nuôi dạy con cái hay lý tưởng sống. Có thể nói việc hoà hợp giữa hai người là không dễ trong khoảng thời gian này.

Tuổi Tý

Theo tử vi 29/8 âm lịch người tuổi Tý có Lục Hợp cục che chở nên đường công danh sự nghiệp trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều. Chẳng những có thể thoải mái phát huy năng lực của mình, bạn còn luôn có những người đồng nghiệp tốt bụng và vui tính sẵn sàng giúp nhau một tay khi cần. Tài vận trong ngày Thực Thần đứng bóng đón nhiều tin tức tích cực. Các khoản đầu tư trước đó của con giáp này đều có lợi nhuận thu về, khoản tích lũy ngày càng nhiều thêm. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng quy mô hay đẩy nhanh tiến độ để tận dụng hết lợi thế. Thủy – Thổ xung khắc khiến vợ chồng có thể tranh cãi.

Theo tử vi 29/8 âm lịch người tuổi Tý có Lục Hợp cục che chở nên đường công danh sự nghiệp trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 29/8 âm lịch người tuổi Dần rất có động lực làm việc, bạn dám nghĩ dám làm, rất quyết đoán lại làm việc rất chăm chỉ nên dễ nổi bật tại nơi làm việc. Tuy nhiên, do ăn nói không khéo léo nên khi giao tiếp với người khác, bạn rất dễ khiến họ hiểu lầm, khuyên bạn nên giải thích rõ ràng mọi chuyện, nếu không đối phương sẽ hiểu sai ý của bạn. Không chỉ vậy, không nói ra cũng gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người.

Theo tử vi 29/8 âm lịch người tuổi Dần rất có động lực làm việc, bạn dám nghĩ dám làm, rất quyết đoán lại làm việc rất chăm chỉ nên dễ nổi bật tại nơi làm việc. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.