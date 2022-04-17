Tử vi 21 ngày tới: Thần tiên chiếu cố, vận mệnh khai thông, 3 con giáp may mắn sâu dày, tiền tài chồng chất, phất lên giàu sang, có được tiếng tâm vang dội

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 19:31

Tử vi 21 ngày tới, 3 con giáp may mắn công danh phát đạt, tài vận hanh thông, có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuổi Thân

Trong 21 ngày tới, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Thần Tài ghé thăm mang tới những tin vui cho con giáp. Bản mệnh gặt hái được những thành công xứng đáng từ những nỗ lực, cố gắng của mình suốt thời gian qua. Đường tài lộc của con giáp có nhiều điểm sáng, Thân tiền bạc dư dả, sống đời thoải mái. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà vội hài lòng mà hãy cố gắng không ngừng bạn nhé.

Chuyện tình cảm của Thân cũng có những bước tiến đáng kể. Bản mệnh và nửa kia yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau nên không thường xảy ra mâu thuẫn. Chuyện tình của cả hai được nhiều người ủng hộ.

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Trong 21 ngày tới, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 21 ngày tới vận trình không có gì ngăn trở. Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối mà con giáp có thể mau chóng vượt qua giai đoạn thách thức trước mắt. Bên cạnh đó, bản mệnh đừng quên gửi lời cảm ơn tới những người đã tận tình giúp đỡ mình. Vận trình tài lộc vững vàng. Chính Tài đảm bảo cho con giáp này có được nguồn thu nhập ổn định.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn có những bước tiến mới. Người độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai. 

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Người tuổi Dậu trong 21 ngày tới vận trình không có gì ngăn trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 21 ngày tới tiền bạc dồi dào, sự nghiệp phát đạt. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, nếu biết tận dụng cơ hội làm ăn thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng. Nhìn chung, vận trình sắp tới của con giáp không có gì đáng ngại. Tình cảm gia đình của con giáp hòa thuận, êm ấm.

Mối quan hệ giữa các thành viên không có khoảng cách, mọi người luôn bên nhau những lúc khó khăn. Tuy nhiên, bản thân Hợi đừng quá tham công tiếc việc mà nên dành nhiều thời gian cho tổ ấm.

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Người tuổi Hợi trong 21 ngày tới tiền bạc dồi dào, sự nghiệp phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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