Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của 12 con giáp: Mão - Mùi hào quang rực rỡ soi sáng vận mệnh, Dần vướng nhiều thị phi, tài chính lâm nguy, suy kiệt

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 06:29

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Mão - Mùi được nhiều vận may, tiền tài dư dả. Trong khi đó, người tuổi Dần thị phi bủa vây, tài lộc trắc trở.

Xem tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của tuổi Tý

Tử vi dự đoán, trong thứ Hai, tiểu nhân sẽ tranh thủ mọi cơ hội để hãm hại người tuổi Tý. Con giáp cần chuẩn bị sẵn sàng đối diện với những sự kiện không như mong muốn. Làm việc gì bạn cũng cần thật cẩn thận, đừng nên nhẹ dạ cả tin.Điều bạn cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh trước những biến cố, đừng để bản thân bị tác động bởi người ngoài quá nhiều.

Chuyện tình cảm của bản mệnh không được tốt. Đôi lứa dễ tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt. Bạn đã biết quan tâm, chia sẻ và thông cảm với nhau nhiều hơn.

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Tử vi dự đoán, trong thứ Hai, tiểu nhân sẽ tranh thủ mọi cơ hội để hãm hại người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của tuổi Sửu

Trong từ Hai, người tuổi Sửu được Chính Ấn che chở nên thăng quan, phát tài. Bản mệnh có được sự tín nhiệm của cấp trên nên nhanh chóng chạm đến những vị trí cao hơn trong công việc. Cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Con giáp nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng có một tương lai tươi sáng.

Chuyện tình cảm ngọt ngào khiến bạn có thêm nhiều động lực trong công việc. Người ấy và bạn đều đang nỗ lực hết mình cho tương lai của cả gia đình.

Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần dễ vướng vào nhiều thị phi trong thứ Hai. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của con giáp trong nhiều trường hợp có thể làm tổn thương người khác bởi những lời góp ý xoáy sâu vào lỗi lầm của đối phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ rơi vào cảnh giậm chân tại chỗ và tạo điều kiện cho kẻ khác vượt qua mình. Con giáp nên học cách lắng nghe và cư xử khéo léo hơn để có thể tiến xa trên con được sự nghiệp.

Vấn đề tài chính của con giáp không được tốt. Bản mệnh cần có kế hoạch quản lý tốt chi tiêu nếu không sẽ lâm vào thiếu thốn, nợ nần. 

Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão trong thứ Hai diễn ra thuận lợi. Tử vi cho thấy đây sẽ là một ngày làm việc cực kỳ dễ chịu và thư thái dành cho con giáp này. Các kế hoạch về cơ bản đều đi vào quỹ đạo ổn định, không quá khi nói không có khó khăn nào có thể làm khó được bản mệnh.

Vận trình tài lộc dồi dào. Con giáp thu nhập gia tăng nên có được cuộc sống thoải mái, không cần lo nghĩ chi tiêu.

Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được nhiều may mắn trong thứ Hai. Tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Làm kinh doanh có lộc, thu về một khoản lợi nhuận kha khá. Chỉ cần nỗ lực hơn nữa trong công việc thì thành công sẽ không còn xa. Người làm công ăn lương thăng tiến thuận lợi, có thể được tăng lương, thưởng nóng.

Chuyện tình cảm của bạn êm đềm, không có gì thay đổi. Con giáp này và nửa kia thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia chính là hậu phương vững chắc của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của tuổi Tỵ

Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ  có Hung Tinh chiếu mệnh nên cần cảnh giác với kẻ xấu rình rập. Làm ăn chân chính, cần cù nhưng số đen đủi toàn gặp những người không đâu, ghen ăn tức ở. Đường tài lộc của bạn từ đây không tốt lắm, có dấu hiệu hao tài. Con giáp nên cẩn thận hơn trong công việc, tránh phát sinh ngoài ý muốn.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia một cách vô lý. Dù người ấy có khiến bạn không vừa ý thì bạn cũng nên bày tỏ quan điểm một cách nhẹ nhàng, bởi nóng giận sẽ đẩy vấn đề đi xa hơn nữa.

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Trong chuyện tình cảm, con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia một cách vô lý - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ phải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu trong thứ Hai. Mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt. Ngoài ra, con giáp cũng nên chú ý tiểu nhân đang rình rập khắp nơi chờ cơ hội chơi xấu bản mệnh nên hãy cẩn thận nhé.

Trong tình cảm, người độc thân rơi vào tình trạng “ngày lắm mối, tối nằm không”. Người đang yêu thì dễ xích mích, bực mình vì tính cách của đối phương.

Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vận trình lên hương, gặp nhiều may mắn trong thứ Hai. Được thực Thần ban phúc cộng thêm sự chăm chỉ suốt thời gian qua đã giúp con giáp gặt hái được những thành quả xứng đáng. Nguồn thu nhập của bạn được giữ ở mức ổn định và ngày càng gia tăng. Mùi không những củng cố cuộc sống của riêng mình mà còn giúp đỡ được mọi người xung quanh.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều tiến triển. Vận đào hoa đang đến, con giáp còn độc thân gặp được người hợp ý, xây dựng hạnh phúc viên mãn.

Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân vận trình hung cát đan xen trong thứ Hai.Các kế hoạch con giáp dốc lòng chuẩn bị có thể gặp trục trặc bởi nhiều yếu tố khách quan. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng. 

Vận khí không được hanh thông, con giáp trước khi làm việc gì cũng nên suy tính trước sau thật cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng xôi hỏng bỏng không.

Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của tuổi Dậu

Tam Hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dậu trong thứ Hai tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ, trong đó có thể sẽ có quý nhân của bạn.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Nhờ tài năng sẵn có cùng may mắn trong vận mệnh, con giáp có cơ hội được trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, mở lối công danh.

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Tam Hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dậu trong thứ Hai tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của tuổi Tuất

Vận may tài lộc sẽ ghé thăm người tuổi Tuất, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Tuất sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Vận trình tình duyên rất tốt đẹp, chuyện yêu đương của con giáp này ngày càng nồng nàn say đắm. Người tuổi này đi ra ngoài hay được mọi người lại bắt chuyện vì bạn rất vui tính, hòa đồng, niềm nở, đi đâu cũng có người quý.

Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của tuổi Hợi

Vận trình công việc của tuổi Hợi trong thứ Hai diễn ra vất vả. Nhiều khả năng bản mệnh sẽ vướng vào những chuyện không đâu do tiểu nhân đặt điều nói xấu. Nếu con giáp này càng dễ mất tinh thần và trở nên yếu đuối thì sẽ càng tạo điều kiện cho kẻ xấu hoành hành.

Chuyện tài lộc của con giáp bất ổn. Nguồn thu nhập bị chi phối bởi nhiều yếu tố nên không thể nào giữ được sự ổn định như trước.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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