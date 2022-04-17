Vận trình tài lộc có điểm sáng. Thần Tài ban phát lộc trời, 3 con giáp cầu được ước thấy, may mắn sâu dày, tiền vàng chất đầy trong kho vào 10 ngày kế tiếp

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 05:25

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn hanh thông, công danh phát đạt, vận trình hanh thông, xuôi thuận.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong 10 ngày tới. Con giáp may mắn này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này. Con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn, con giáp tiền bạc rủng rỉnh, mua sắm, chi tiêu thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

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Người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong 10 ngày tới diễn ra trôi chảy. Con giáp may mắn này thuận lợi khắc phục các vấn đề nảy sinh bất ngờ. Cấp trên ghi nhận những nỗ lực này và sẵn lòng dành cho bản mệnh những cơ hội thăng tiến trong công việc. Càng cố gắng nhiều con giáp sẽ càng nhận được thành quả càng to lớn, khả năng tăng lương, thưởng nóng là rất cao. Nhìn chung, vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thuận lợi.

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Công việc của người tuổi Tuất trong 10 ngày tới diễn ra trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng trong 10 ngày tới. Ước vọng đạt được những thành công to lớn và bạn sẽ cố gắng hết mình để đạt được. Vận trình tài lộc của con giáp được dự đoán có điểm sáng. Thu nhập có dấu hiệu tăng nhanh, nhưng nếu không có kế hoạch tiêu xài hợp lý thì e rằng sẽ không tích lũy được bao nhiêu.

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Người tuổi Dậu được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng trong 10 ngày tớ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chủ mang tính tham khảo.

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Tử vi 4 ngày đầu tuần (18/4 - 22/4), 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, tài lộc dư dả, có được cuộc sống đủ đầy, sung túc.

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