Đúng ngày mai. Thứ Hai ngày 17/4/2022, vận trình vất vả, Hung Tinh cản đường, 3 con giáp xui rủi bủa vây, tiền tài tiêu tán, sự nghiệp lao dốc, tiểu nhân ghen ghét gieo rắc tai ương

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 14:12

Vào đúng ngày mai, thứ Hai ngày 18/4/2022, 3 con giáp xui xẻo khó thoát Hung Tinh, tài vận lao đao, sự nghiệp tan nát, vướng vào nhiều thị phi, rắc rối.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong thứ Hai vận trình đi xuống, vướng nhiều vận xui. Tiểu nhân có thể tranh thủ mọi cơ hội để hãm hại con giáp nên hãy hết sức cẩn thận trong từng hành động. Bản mệnh có thể đối diện với những sự kiện không như mong muốn. Điều bạn cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh trước những biến cố, đừng để bản thân bị tác động bởi người ngoài quá nhiều.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng có dấu hiệu sa sút. Đôi lứa dễ xảy ra mâu thuẫn vì những vấn đề nhỏ nhặt. Bạn đã biết quan tâm, chia sẻ và thông cảm với nhau nhiều hơn.

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Người tuổi Tý trong thứ Hai vận trình đi xuống, vướng nhiều vận xui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai vướng vào nhiều thị phi, tài vận lao dốc. Lời nói của con giáp trong nhiều trường hợp có thể làm tổn thương người khác dù bạn có cố ý hay không. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bản mệnh sẽ rơi vào cảnh giậm chân tại chỗ và tạo điều kiện cho kẻ khác vượt qua mình. Vì vậy, Dần được khuyên là nên học cách lắng nghe và cư xử khéo léo để có thể tiến xa hơn trong tương lai.

Tình hình tài chính của con giáp không được thuận lợi. Bản mệnh cần tiêu xài tiết kiệm, có kế hoạch quản lý tốt tiền bạc nếu không sẽ lâm vào thiếu thốn, nợ nần. 

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Người tuổi Dần trong thứ Hai vướng vào nhiều thị phi, tài vận lao dốc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong thứ Hai vận trình vất vả, xảy ra nhiều chuyện không mong muốn. Nhiều khả năng bản mệnh sẽ vướng vào những chuyện không đâu do tiểu nhân đặt điều nói xấu. Đối mặt với những trường hợp này, nếu bạn càng dễ mất tinh thần và trở nên yếu đuối thì sẽ càng tạo điều kiện cho kẻ kia đạt được ý định, Bởi vậy, Hợi nên cẩn thận, xem xét kỹ các công việc của mình để tránh bị nắm thóp bất ngờ.

Chuyện tài lộc của con giáp bất ổn. Nguồn thu nhập bị chi phối bởi nhiều yếu tố nên không thể nào giữ được sự ổn định như trước.

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Người tuổi Hợi trong thứ Hai vận trình vất vả, xảy ra nhiều chuyện không mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo

Tử vi thứ Hai ngày 18/4/2022 của 12 con giáp: Mão - Mùi hào quang rực rỡ soi sáng vận mệnh, Dần vướng nhiều thị phi, tài chính lâm nguy, suy kiệt

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