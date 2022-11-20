Tử vi 20/11/2022 gọi tên 3 con giáp may mắn: Tài lộc bùng nổ, làm ăn hồng phát, tiền của tăng vọt, trăm sự hanh thông

Tử vi nói rằng trong ngày 20/11, tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực không ngừng thì khả năng thu thành công rất lớn. Thời gian sắp tới, bản mệnh có cát tinh chiếu rọi, quý nhân phù trợ nên khó khăn lùi lại phía sau, cuộc sống ngày một thăng hoa, tài vận dồi dào.

Tử vi dự báo rằng, ngày 20/11, người tuổi Dậu sẽ có vận trình thuận lợi hơn. Nếu nửa đầu tháng phải đối mặt với khó khăn, trắc trở thì nửa cuối tháng bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn.

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, cần mẫn và luôn chờ đợi cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có thể không sinh ra trong gia đình vương giả nhưng họ có đủ bản lĩnh để gây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Dậu có thể viên mãn về cả tiền tài lẫn tình cảm.

Người tuổi Dậu không chỉ ngồi chờ thời cơ đến mà họ luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc đời. Trước khi bước qua năm 2023, bản mệnh có thể đón nhiều hỷ sự, vạn sự hanh thông.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp phát tài ngày 20/11 một phần là do có Tam Hợp nâng đỡ.

Từ trước đến nay, bạn luôn có cách hành xử khéo léo nên nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bạn hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí hàn gắn mối quan hệ giữa mọi người với nhau.

Ngay trong ngày may mắn như thế này, tinh thần đoàn kết sẽ giúp tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, cơ hội được thưởng nóng hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ ngoài dự kiến.

Con giáp này hợp tác tốt với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Hãy bắt tay thực hiện những kế hoạch đầu tư trọng đại vào ngay ngày mùng 1 này, chắc hẳn bạn sẽ thu được những kết quả đáng mừng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong dịp ngày 20/11 tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.