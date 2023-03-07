Tử vi 2 tháng tới: Thần Phật phù hộ, “Phúc tinh” soi chiếu, 3 con giáp có nguồn lực tài chính phát triển, cả đời không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, sống trong cảnh giàu sang, sung túc

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Năm nay, con giáp này ít gặp rắc rối hơn năm ngoài, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.

Vì vậy, thời gian tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Cuối năm nay, người tuổi Dần sẽ có nhiều lộc lá. Những người tuổi Dần càng chăm chỉ càng thì càng giàu có hơn người.

Hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, chính vì thế xung quanh con giáp này luôn có quý nhân.

Tử vi 2 tháng tới cho biết, những người tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, con giáp này sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống tha hồ hưởng những thành quả của mình.

Con giáp này dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Thìn làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

2023 là năm hoàng kim của người tuổi Mão, vậy nên từ tiền tài, danh vọng hay tình duyên của Mão đều thuận lợi, như ý. Đặc biệt, trong 2 tháng tới con giáp này sẽ có cơ hội kiếm tiền cực đỉnh, dẫu khó khăn đến mấy cũng dễ dàng vượt qua.

Thành công trong sự nghiệp, tài vận đỏ như son, tình duyên của Mão cũng ấm êm mặn nồng. Vậy nên, Mão hãy cứ nỗ lực không ngừng, dốc lòng vun vén rồi may mắn sẽ tự tìm đến tận cửa nhà bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm