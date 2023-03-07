Đúng 100 ngày tới, "sau cơn mưa trời lại sáng": 3 con giáp vận đỏ như son, tràn đầy phúc khí, tiền tài phủ kín lối, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 20:24

Top con giáp này sẽ ngồi trên đống vàng, tiền chất chật két khiến ai cũng ngưỡng mộ trong 100 ngày tới.

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Bản mệnh có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Người tuổi Sửu sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Thời điểm này, công việc của người tuổi Sửu được dự báo sẽ diễn ra may mắn. Thực Thần nâng đỡ mở ra cho con giáp này thời gian thuận lợi, hanh thông. Người tuổi Sửu có thêm các hoạt động thú vị bên ngoài. Đây sẽ là cơ hội tốt để Sửu chứng tỏ thực lực và bản lĩnh của mình.

Nhìn chung trong thời gian tới vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ rực rỡ. Bản mệnh có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống của mình thông qua sự sáng suốt, nhạy bén.

Đúng 100 ngày tới, 'sau cơn mưa trời lại sáng': 3 con giáp vận đỏ như son, tràn đầy phúc khí, tiền tài phủ kín lối, giàu sang vô đối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hơi bí ẩn và không biết cách thể hiện cảm xúc của mình. Bề ngoài, họ có thể thể hiện một khía cạnh điềm tĩnh, nhưng thực tế, trong thâm tâm, cảm xúc của con giáp lợn mới là điều họ thực sự muốn trút bỏ. Con giáp heo yêu sâu đậm, nhưng không quá lộ liễu. Nhưng nếu cẩn thận trải nghiệm, bạn mới cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc lo lắng mà con giáp heo dành cho bạn trong cuộc sống. Đúng 100 ngày tới, may mắn của con giáp Hợi, thần tình yêu sẽ ban cho đào hoa, đường tình duyên của con giáp sẽ suôn sẻ.

Đúng 100 ngày tới, 'sau cơn mưa trời lại sáng': 3 con giáp vận đỏ như son, tràn đầy phúc khí, tiền tài phủ kín lối, giàu sang vô đối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, Dần sẽ có năm Kỷ Hợi 2019 đại thắng. Con giáp này may mắn hơn người, làm gì cũng gặt hái được vô số thành tựu đáng nể. Thế nên, Dần đừng chần chừ, cũng đừng lo ngại bất cứ điều gì. Hãy cứ dũng cảm dùng hết sức mình để nỗ lực cho sự nghiệp, để chinh phục đỉnh cao danh vọng, rồi bạn sẽ được đáp đền xứng đáng.

Đúng 100 ngày tới, cuộc đời Dần sẽ lên tiên. Tiền lũ lượt tràn vào nhà, túi lúc nào cũng căng đét chính là phúc phần trời ban cho Dần. Càng về cuối năm con giáp này càng ăn nên làm ra, của cải chất đống.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc liên tiếp vào ngày 8/3/2023, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, sống thảnh thơi, ung dung hưởng lộc lá tự đến cửa

Trúng số độc đắc liên tiếp vào ngày 8/3/2023, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, sống thảnh thơi, ung dung hưởng lộc lá tự đến cửa

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp tăng tiến, sống thảnh thơi, ung dung hưởng lộc lá tự đến cửa vào đúng ngày 8/3/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 43 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 11 giờ 20 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 11 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 33 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 11 giờ 41 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 11 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng