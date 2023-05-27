Tử vi 2 ngày tiếp theo (28/5 và 29/5): Con giáp có Thiên Tài phù trợ, tốt cho người chơi xổ số, Tam Hợp nâng đỡ tốt cho vận trình công danh, thi cử

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp này nhận về nhiều bất ngờ.

Tử vi tuổi Sửu Trong 2 ngày tới, tuổi Sửu đường sự nghiệp có Tam Hợp nâng đỡ nên công việc thuận lợi, thi cử, kinh doanh, khai trương tốt đẹp, nhiều lộc. Con giáp này được quý nhân phù trợ, ai xuất ngoại làm ăn thì càng may mắn. Trong 2 ngày tới, tuổi Sửu đường sự nghiệp có Tam Hợp nâng đỡ nên công việc thuận lợi, thi cử, kinh doanh, khai trương tốt đẹp, nhiều lộc - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên mặt tình cảm cũng may mắn không kém phần nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Tuổi này sống biết điều, làm dâu hay làm rể cũng khéo sống, nội ngoại 2 bên có việc được nhờ.

Mặt tài lộc chịu ảnh hưởng từ Thiên Tài tốt cho những người chơi xổ số, đánh bài, làm ăn chóng vánh nhưng nếu như không biết tiết kiệm, dấn thân vào mấy trò đỏ đen thì nhanh lụi tàn. Tử vi tuổi Tỵ Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong 2 ngày tới “xuôi chèo mát mái”. Người tuổi này sớm tìm được những người bạn có chung lý tưởng với mình trên con đường phát triển sự nghiệp khi nhận được sự giúp đỡ của Cát Tinh.

Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Thực Thần che chở giúp cho con giáp này có được cuộc sống nhẹ nhàng, đủ đầy. Qua đó, bạn chẳng cần lo lắng đến chuyện “cơm áo gạo tiền” như trước. Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính đến chuyện về ra mắt hai bên gia đình. Người độc thân cũng được giới thiệu cho mối nhân duyên tốt lành. Tuổi Thân Tử vi 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân không quá bận rộn, dành thời gian học thêm nhiều kiến thức mới. Công việc: Người tuổi Thân yêu thích sự tự do, luôn có kế hoạch cho chính bản thân mình. Bạn tiêu xài hoang phí làm cho người thân cảm thấy lo lắng - Ảnh minh họa: Internet Tình duyên: Người tuổi Thân tình cảm đôi khi làm bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn trở lại cuộc sống độc thân. Tài lộc: Vận trình tài lộc cần cải thiện, bạn tiêu xài hoang phí làm cho người thân cảm thấy lo lắng. Sức khỏe: Dùng gia vị vừa phải trong các món ăn. ***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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