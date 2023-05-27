Tử vi 2 ngày tiếp theo (28/5 và 29/5): Con giáp có Thiên Tài phù trợ, tốt cho người chơi xổ số, Tam Hợp nâng đỡ tốt cho vận trình công danh, thi cử

Tâm linh - Tử vi 27/05/2023 10:03

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp này nhận về nhiều bất ngờ.

Tử vi tuổi Sửu

Trong 2 ngày tới, tuổi Sửu đường sự nghiệp có Tam Hợp nâng đỡ nên công việc thuận lợi, thi cử, kinh doanh, khai trương tốt đẹp, nhiều lộc. Con giáp này được quý nhân phù trợ, ai xuất ngoại làm ăn thì càng may mắn.

Tử vi 2 ngày tiếp theo (28/5 và 29/5): Con giáp có Thiên Tài phù trợ, tốt cho người chơi xổ số, Tam Hợp nâng đỡ tốt cho vận trình công danh, thi cử - Ảnh 1
Trong 2 ngày tới, tuổi Sửu đường sự nghiệp có Tam Hợp nâng đỡ nên công việc thuận lợi, thi cử, kinh doanh, khai trương tốt đẹp, nhiều lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên mặt tình cảm cũng may mắn không kém phần nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Tuổi này sống biết điều, làm dâu hay làm rể cũng khéo sống, nội ngoại 2 bên có việc được nhờ. 

Mặt tài lộc chịu ảnh hưởng từ Thiên Tài tốt cho những người chơi xổ số, đánh bài, làm ăn chóng vánh nhưng nếu như không biết tiết kiệm, dấn thân vào mấy trò đỏ đen thì nhanh lụi tàn.

Tử vi tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong 2 ngày tới “xuôi chèo mát mái”. Người tuổi này sớm tìm được những người bạn có chung lý tưởng với mình trên con đường phát triển sự nghiệp khi nhận được sự giúp đỡ của Cát Tinh. 

Tử vi 2 ngày tiếp theo (28/5 và 29/5): Con giáp có Thiên Tài phù trợ, tốt cho người chơi xổ số, Tam Hợp nâng đỡ tốt cho vận trình công danh, thi cử - Ảnh 2
Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Thực Thần che chở giúp cho con giáp này có được cuộc sống nhẹ nhàng, đủ đầy. Qua đó, bạn chẳng cần lo lắng đến chuyện “cơm áo gạo tiền” như trước. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính đến chuyện về ra mắt hai bên gia đình. Người độc thân cũng được giới thiệu cho mối nhân duyên tốt lành. 

Tuổi Thân 

Tử vi 2 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân không quá bận rộn, dành thời gian học thêm nhiều kiến thức mới. 

Công việc: Người tuổi Thân yêu thích sự tự do, luôn có kế hoạch cho chính bản thân mình.  

Tử vi 2 ngày tiếp theo (28/5 và 29/5): Con giáp có Thiên Tài phù trợ, tốt cho người chơi xổ số, Tam Hợp nâng đỡ tốt cho vận trình công danh, thi cử - Ảnh 3
Bạn tiêu xài hoang phí làm cho người thân cảm thấy lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Người tuổi Thân tình cảm đôi khi làm bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn trở lại cuộc sống độc thân.

Tài lộc: Vận trình tài lộc cần cải thiện, bạn tiêu xài hoang phí làm cho người thân cảm thấy lo lắng.    

Sức khỏe: Dùng gia vị vừa phải trong các món ăn.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi tu vi 12 con giap tu vi thang 5

TIN MỚI NHẤT

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả