Trong 2 ngày cuối tuần (27/5 và 28/5): Con giáp nhận về cơn mưa tài lộc, tiền tài phát triển dồi dào không đếm xuể, tận hưởng chuyến du lịch hay tiệc tùng sau những ngày vất vả

Tâm linh - Tử vi 26/05/2023 16:24

Con giáp may mắn nhất trong 2 ngày cuối tuần với những chuyển biến tích cực về vận trình tài lộc.

Tuổi Tý

Tử vi 2 ngày cuối tuần, tuổi Tý hiệu suất làm việc không được như mong muốn, định mức đặt ra cũng có khó đạt. Một vài vấn đề đòi hỏi phải đưa ra lựa chọn thì bản mệnh trở nên do dự thiếu quyết đoán, khiến cho những công việc vốn là sở trường có thể bị bỏ lỡ.

Trong 2 ngày cuối tuần (27/5 và 28/5): Con giáp nhận về cơn mưa tài lộc, tiền tài phát triển dồi dào không đếm xuể, tận hưởng chuyến du lịch hay tiệc tùng sau những ngày vất vả - Ảnh 1
Chớ nên nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm trong việc lựa chọn nửa kia sao cho phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày này những đánh giá từ người xung quanh cũng sẽ khiến tuổi Tý nhạy cảm hơn bình thường. Cách hành xử sẽ quyết định tính hài hòa trong các mối quan hệ xã giao của bản mệnh. Do đó, tốt nhất là hãy kiểm soát tốt tâm trạng và có thái độ nhã nhặn trong giao tiếp để tránh xung đột.

Trên phương diện tình cảm, con giáp cũng đang gặp phải nhiều thử thách. Bản mệnh nên bình tĩnh và lắng nghe lý trí của mình nhiều hơn. Chớ nên nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm trong việc lựa chọn nửa kia sao cho phù hợp.

Tuổi Mùi 

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi 2 ngày cuối tuần gặp Hung Cát đan xen. Nếu người tuổi này có thể cân nhắc chu toàn mọi việc thì có thể nhanh chóng giải quyết những vấn đề rủi ro xảy ra trước đó. Theo đó, công việc có thể phát sinh rắc rối bất ngờ nhưng quan trọng là bản mệnh cần phải giữ sự tỉnh táo, vừng vàng. 

Trong 2 ngày cuối tuần (27/5 và 28/5): Con giáp nhận về cơn mưa tài lộc, tiền tài phát triển dồi dào không đếm xuể, tận hưởng chuyến du lịch hay tiệc tùng sau những ngày vất vả - Ảnh 2
 Vận trình tài lộc ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định. Tử vi cho biết, con giáp này đang tiết kiệm để có thẻ tận hưởng một chuyến đi du lịch thật lâu và thật xa trong tương lai. Theo đó, bạn muốn trải nghiệm những điều mới mẻ hơn là những tháng ngày lặp đi lặp lại. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Tình cảm phát triển một cách tốt đẹp nên hiện tại, bạn cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã tìm được một nửa lý tưởng cho mình. 

Tuổi Thân 

Tử vi 2 ngày cuối tuần của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân cẩn trọng trong công việc, chú ý quan sát các chi tiết nhỏ, tránh để thiếu sót không cần thiết.

Công việc: Gặp được người hướng dẫn giỏi, chỉ đường công danh phát triển theo hướng tích cực. Nỗ lực làm việc chắc chắn bạn sẽ nhận được thành tựu tương xứng. 

Trong 2 ngày cuối tuần (27/5 và 28/5): Con giáp nhận về cơn mưa tài lộc, tiền tài phát triển dồi dào không đếm xuể, tận hưởng chuyến du lịch hay tiệc tùng sau những ngày vất vả - Ảnh 3
Tiền tài phát triển dồi dào, tiền về đến tay đếm không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Người cô đơn chưa tìm được ý trung nhân mong muốn, dành nhiều thời gian làm việc. 

Tài lộc: Tiền tài phát triển dồi dào, tiền về đến tay đếm không xuể. 

Sức khỏe: Dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc giúp bạn thư giãn, tái tạo lại năng lượng. 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 57 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả