Tử vi 2 ngày liên tiếp (29/12 và 30/12): 3 con giáp vận số đỏ rực, tài phú dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, an nhàn vô lo

Tử vi 2 ngày liên tiếp (29/12 và 30/12), tuổi Sửu đón một ngày vận trình tốt lành, làm gì cũng suôn sẻ, dễ bề thành công. Không chỉ dựa vào vận may, bản mệnh cũng luôn cố gắng làm việc hết mình nên giành được không ít thành quả.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu khá hanh thông. Vận đào hoa của người độc thân nở rộ, rất có thể sẽ gặp được ý trung nhân. Tình cảm của người có đôi có cặp ngày càng thắm thiết, dạt dào, từ tình yêu chuyển thành tình thân, luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho nhau.

Tài lộc của tuổi Sửu cũng có dấu hiệu tăng tiến, cát khí mang tới cơ hội gia tăng thu nhập cho bản mệnh. Các mối hợp tác làm ăn được kết nối tốt đẹp giúp bản mệnh có nguồn lợi nhuận khả quan, thỏa thuận kinh doanh cũng rất suôn sẻ. Với mức thu nhập như hiện tại, con giáp này có thể chi tiêu thoải mái.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết những người tuổi Mão trong năm 2023, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Họ thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Mão còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Tuổi Mão vô cùng dũng cảm, tham vọng và quyết đoán.

Nếu người tuổi Mão có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (29/12 và 30/12), tuổi Mão sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác, v.v. tuổi Mão là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 2 ngày liên tiếp (29/12 và 30/12) cho thấy người tuổi Dần vương vấn chuyện cũ, chưa thể quên.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc bạn sẵn sàng từ bỏ những chuyện cũ, gầy dựng lại nơi mới.

Tình cảm: Tình cảm chưa hạnh phúc, đôi lúc cô đơn một mình.

Tài lộc: Nguồn kinh tế đã cải thiện đáng kể, cố gắng tìm hiểu và học hỏi.

Sức khoẻ: Sức khoẻ tốt hơn, cơ thể cân bằng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.