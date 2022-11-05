Tử vi 2 ngày đầu tuần sau (7, 8/11), top 3 con giáp ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, của cái không ngừng 'chạy' vào cửa, xếp tiền chật két, cuộc đời thăng hạng bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 11:31

Tử vi dự đoán, những con giáp dưới đây sẽ dễ đổi vận, giàu sang phú quý trong 2 ngày đầu tuần sau (7, 8/11).

Tuổi Dần

Tử vi của 12 con giáp nói rằng, thời gian tới nhờ có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Dần kiếm tiền dễ dàng, đường tài lộc vô cùng suôn sẻ. Chỉ cần bản mệnh sẵn sàng làm việc chăm chỉ, càng bỏ ra nhiều sẽ càng được đền đáp xứng đáng.

Thời gian trước, người tuổi Dần khó khăn đủ đường, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều gặp trắc trở, nhưng con giáp này chưa bao giờ bỏ cuộc, luôn nỗ lực cố gắng từng ngày với hy vọng mọi thứ sẽ đến ngày tốt đẹp hơn. Ngày 7 và ngày 8/11, những người cầm tinh con Hổ sẽ kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi, sắp tới bản mệnh sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới, có khả năng mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Tử vi dự đoán, người tuổi này hứa hẹn cũng rất thuận lợi, mọi vấn đề đều tìm được cách giải quyết ổn thỏa, có khả năng được thăng chức, tăng lương. Hãy nắm bắt cơ hội và thể hiện thật tốt, đồng thời có thể sử dụng sức mạnh của cả nhóm để đạt được mục tiêu của mình. Về tình cảm, người độc thân nên năng động hơn, tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn; người gia đình biết giữ ranh giới với các mối quan hệ khác giới.

Tử vi 2 ngày đầu tuần sau (7, 8/11), top 3 con giáp ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, của cái không ngừng 'chạy' vào cửa, xếp tiền chật két, cuộc đời thăng hạng bất ngờ - Ảnh 1
Những người cầm tinh con Hổ sẽ kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi, sắp tới bản mệnh sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi học - tướng số, những người tuổi Hợi rất tốt bụng, quý trọng bạn bè xung quanh, luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình và sẵn sàng giúp đỡ người khác không đòi hỏi sự đền đáp nên nhân duyên rất tốt, khi gặp khó khăn sẽ luôn có quý nhân giúp đỡ. 

2 ngày đầu tuần sau (7,8/11), người tuổi Hợi sẽ có vận thế sáng sủa, sự nghiệp hanh thông, tài lộc trôi chảy, nhìn chung mọi sự đều suôn sẻ. Đặc biệt, thời gian tới, con giáp này sẽ có quý nhân chỉ điểm đường tài vận, tiền kiếm dễ dàng, tiết kiệm được kha khá, tiền bạc rủng rỉnh.

Nhìn chung, chỉ cần qua tết Dương, tuổi Hợi sẽ có cuộc sống thoải mái, dễ dàng, không còn lo lắng. Vốn dĩ con giáp này có bản lĩnh tự tin nên cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống trong thời gian tới càng viên mãn, tốt đẹp khiến ai cũng ghen tị.

Tử vi 2 ngày đầu tuần sau (7, 8/11), top 3 con giáp ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, của cái không ngừng 'chạy' vào cửa, xếp tiền chật két, cuộc đời thăng hạng bất ngờ - Ảnh 2
Người tuổi Hợi sẽ có vận thế sáng sủa, sự nghiệp hanh thông, tài lộc trôi chảy, nhìn chung mọi sự đều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là con giáp tài giỏi, có con mắt nhìn xa trông rộng, có thể dự đoán được sự việc trong tương lai gần. Trong công việc, con giáp này thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm. bản mệnh là người dám nghĩ, dám làm, không dễ dàng gì bỏ cuộc dễ dàng. Người tuổi Thìn không dễ dàng gì để khó khăn quật ngã.

Bước vào ngày 7, 8/11 con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ nên tài vận của Thìn vượng hơn thấy rõ. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện phát huy tài năng.

Sự nghiệp của những người cầm tinh con Rồng nhờ đó cũng dần nâng lên một tầm cao mới. Bản mệnh cũng cần chuẩn bị tinh thần và thể lực cho một chuyến đi công tác trong tương lai gần. Nếu cố gắng, nỗ lực, con giáp này sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Tử vi 2 ngày đầu tuần sau (7, 8/11), top 3 con giáp ăn lộc trời ban đổi đời trong nháy mắt, của cái không ngừng 'chạy' vào cửa, xếp tiền chật két, cuộc đời thăng hạng bất ngờ - Ảnh 3
Bản mệnh cũng cần chuẩn bị tinh thần và thể lực cho một chuyến đi công tác trong tương lai gần - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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