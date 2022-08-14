Tử vi 2 ngày đầu tuần (15-16/8), 3 con giáp được Thần Tài chiếu độ, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, một bước lên hương, thu tiền bạt ngàn

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 06:13

3 con giáp may mắn vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Dậu

Trong 2 ngày đầu tuần (15-16/8), người tuổi Dậu nhận được nhiều may mắn. Quý nhân xuất hiện có thể giúp con giáp có cách nhìn nhận mới mẻ hơn về sự việc. Người trẻ tuổi nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi thêm những điều hay, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Con giáp nên tranh thủ làm các công việc quan trọng trong thời gian này bởi sẽ thu được thành công vang dội.

Chuyện tình cảm có nhiều bước tiến. Bản mệnh và nửa kia luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Tình yêu mặn nồng là động lực cho bạn thăng tiến từng ngày.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (15-16/8), 3 con giáp được Thần Tài chiếu độ, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, một bước lên hương, thu tiền bạt ngàn - Ảnh 1
Trong 2 ngày đầu tuần (15-16/8), người tuổi Dậu nhận được nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 2 ngày đầu tuần (15-16/8) vận trình hanh thông, suôn sẻ. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính. Giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, con giáp may mắn hãy thiết lập chi tiêu hợp lý để vừa có cuộc sống thoải mái vừa tiết kiệm được một khoản cần tương lai,

Tình cảm hài hòa, con giáp độc thân tìm được đối tượng như ý. Người đã có gia đình hạnh phúc viên mãn bên những người thân yêu.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu trong 2 ngày đầu tuần (15-16/8) diễn ra thuận lợi. Công việc báo hiệu tin vui, đây cũng là thành quả mà bản mệnh xứng đáng nhận được. Tuy nhiên, tử vi khuyên con giáp này nên dành thêm thời gian để bồi dưỡng năng lực, hoàn thiện bản thân.

Tình yêu vẫn luôn mang tới cho con giáp cuộc thứ cảm xúc ngọt ngào không gì sánh được. Nhưng bản mệnh chớ nên chủ quan nghĩ rằng đã yêu nhau lâu thì không cần phải vun vén tình cảm mỗi ngày.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi hợi tuổi sửu

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