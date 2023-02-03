Tử vi 2 ngày cuối tuần, 'Công việc nở hoa', 3 con giáp sắp sửa làm đâu thắng đó, tiền tài tươi sáng, liên tiếp nhận tin vui về tiền bạc, vận trình trải đầy vinh quang

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 15:42

Tử vi 2 ngày tới, có đến 3 con giáp may mắn công việc nở hoa, làm gì cũng thuận lợi tài lộc viên mãn, tình duyên đỏ chói, cuộc sống phất lên giàu sang thấy rõ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Con giáp này luôn mang trong mình ý chí cầu tiến lớn, hiếm khi họ chịu dậm chân một chỗ bởi con giáp này lo sợ bản thân sẽ bị tụt lại so với người khác. 

Tử vi 2 ngày tới cho biết những mơ ước của tuổi Tý có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, đường công danh sự nghiệp sắp tới nhiều cơ hội phất lên đáng kể. 

Trong năm 2023 này khả năng phát tài của họ là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, họ sẽ xoay chuyển cả số phận. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, các dự án đầu tư trước đó vốn đang thua lỗ nhưng giai đoạn này với sự giúp đỡ của quý nhân không chỉ lấy lại được số vốn bỏ ra ban đầu mà còn thu về khoản tiền khủng. 

con giap 1
Tử vi 2 ngày tới cho biết những mơ ước của tuổi Tý có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, đường công danh sự nghiệp sắp tới nhiều cơ hội phất lên đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong năm Quý Mão, người tuổi Tỵ sẽ bước vào vận thế cực kỳ vượng phát, họ có tinh thần hứng khởi, vui vẻ nhiệt tình trong công việc, cũng nhờ thế mà phát huy được hết năng lực cá nhân cũng như thu hút được sự chú ý của quý nhân. Con giáp này có thể đi theo con đường mình đã chọn, phát triển sở thích thành nghề nghiệp, kiếm thêm cơ may tài lộc chính từ chuyện mình yêu thích.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 2 ngày cuối tuần, tuổi Tỵ có phúc khí dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, nguồn thu nhập cũng ổn định mà không phải tốn nhiều công sức, không phải chịu quá nhiều cực khổ. Bạn biết mình muốn gì và kiên trì theo đuổi mục tiêu mà mình đề ra, không ngừng học hỏi từ những người giỏi nhất để tiến bộ, nhờ thế mà càng đi càng xa, càng tiến càng nhanh.

Đường tình duyên có chút trục trặc nhỏ, hôn nhân cẩn thận sẽ có người thứ ba, cản trở hạnh phúc gia đình, mang đến hung họa khó lường. Do vậy, vợ chồng cần dành nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ để hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn, tránh những xung đột phát sinh.

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, đúng 2 ngày cuối tuần, tuổi Tỵ có phúc khí dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, nguồn thu nhập cũng ổn định mà không phải tốn nhiều công sức, không phải chịu quá nhiều cực khổ. Bạn biết mình muốn gì và kiên trì theo đuổi mục tiêu mà mình đề ra, không ngừng học hỏi từ những người giỏi nhất để tiến bộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong 2 ngày tới. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công. Nhất định bạn sẽ không phải hối hận vì khoảng thời gian bỏ ra công sức để theo đuổi mục tiêu của mình.

Theo sách tử vi, tài lộc của tuổi Hợi nhìn chung trong khoản thời gian đầu năm 2023 này có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình, tiền bạc cứ thế chảy đều vào túi. Từ giờ tới cuối năm, có khả năng cao sắm sửa nhà cửa, mua xe sang. 

Đường tình duyên của con giáp này trong thời gian tới cũng thiên về ổn định. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Đối với người độc thân, bản mệnh nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

con giap 3
Theo sách tử vi, tài lộc của tuổi Hợi nhìn chung trong khoản thời gian đầu năm 2023 này có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 16h30 chiều mai (4/2/2023), chim én mang Lộc phương xa, 3 con giáp gỡ bỏ mọi vận đen trên người, sự nghiệp có quý nhân chỉ giúp, tài lộc vượng phát, làm đâu cũng gặt hái được thành công

Đồng hồ điểm đúng 16h30 chiều mai (4/2/2023), chim én mang Lộc phương xa, 3 con giáp gỡ bỏ mọi vận đen trên người, sự nghiệp có quý nhân chỉ giúp, tài lộc vượng phát, làm đâu cũng gặt hái được thành công

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h30 chiều mai 4/2/2023 có tới 3 con giáp may mắn gỡ bỏ được mọi vận đen trên người, tiền đồ sắp tới rộng cửa thăng tiến, vận trình vụt sáng, làm gì cũng gặp thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày tới tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục