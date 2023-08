Tử vi dự báo bước sang ngày mai, thứ Bảy (4/2/2023), có đến 3 con giáp may mắn tay phải cầm vàng, tay trái cầm tiền tỷ sướng phần thiên hạ, muốn gì có nấy, cuộc sống an nhiên, hạnh phúc ấm no.