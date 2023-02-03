Đồng hồ điểm đúng 16h30 chiều mai (4/2/2023), chim én mang Lộc phương xa, 3 con giáp gỡ bỏ mọi vận đen trên người, sự nghiệp có quý nhân chỉ giúp, tài lộc vượng phát, làm đâu cũng gặt hái được thành công

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 15:05

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h30 chiều mai 4/2/2023 có tới 3 con giáp may mắn gỡ bỏ được mọi vận đen trên người, tiền đồ sắp tới rộng cửa thăng tiến, vận trình vụt sáng, làm gì cũng gặp thuận lợi.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi bẩm sinh là người điềm tĩnh, cơ trí. Bình thường, con giáp này có thể nghĩ đến những con đường, những giải pháp mà ít người nghĩ tới, tạo nên hiệu suất công việc cao. Chính vì vậy bạn hay có những thành công theo lối đi của riêng mình mà ít người nghĩ đến. 

Bước sang năm mới 2023, con đường hậu vận của tuổi Hợi vô cùng thuận lợi, nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì bạn có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức. 

Không chỉ đường sự nghiệp phát tài phát lộc, kể cả đường tình của của bản mệnh cũng vượng không kém. Người độc thân lúc này sẵn sàng mở lòng mình ra đón những điều tốt đẹp. Bạn dành cho người chân thành với mình cơ hội để trò chuyện gần gũi hơn. Với những cặp đôi, khoảng thời gian này sẽ là cơ hội để bạn tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. 

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Bước sang năm mới 2023, con đường hậu vận của tuổi Hợi vô cùng thuận lợi, nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì bạn có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h30 chiều mai 4/2/2023 cho biết người tuổi Dần sẽ bước vào hậu vận vô cùng vượng phát. Mọi thứ xảy đến với con giáp này trong giai đoạn tới đều diễn ra thuận lợi, làm gì cũng gặp may mắn kề bên. 

Ngoài ra, trong thời gian này do không chịu ảnh hưởng của bất cứ hung tinh nào nên vận sức khỏe của tuổi Dần rất tốt, không phát sinh bất cứ vấn đề ngoài dự kiến nào. 

Hơn nữa, công việc và thu nhập trong giai đoạn cũng trở nên có sự chuyển biến khả quan, sự nghiệp được đề bạt thăng chức tăng lương, tài lộc có quý nhân nâng đỡ các dự án kinh doanh phát triển giúp cho mức thu nhập cũng trở nên dồi dào hơn trước nhiều lần. Thậm chí một vài người trong thời gian này còn trúng số. 

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Ngoài ra, trong thời gian này do không chịu ảnh hưởng của bất cứ hung tinh nào nên vận sức khỏe của tuổi Dần rất tốt, không phát sinh bất cứ vấn đề ngoài dự kiến nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Với sự hỗ trợ của sao tốt Cát Tinh, chuyện công việc của người tuổi Tỵ trong thời gian tới hứa hẹn sẽ có nhiều điều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”.

Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng 16h30 chiều mai 4/2/2023, con giáp may mắn cũng được Thần tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, thời gian sắp tưới chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của bạn thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Tuy nhiên, trong thười gian này bản mệnh nên tính toán thật kỹ lưỡng trước khi quyết định đổ tiền hùng vốn với dự án nào đó,nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại “của thiên trả địa”. Vậy nên, muốn giữ được tài lộc, tuổi Tỵ nên chăm chỉ làm việc, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc và chi tiêu hợp lý.

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Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng 16h30 chiều mai 4/2/2023, con giáp may mắn cũng được Thần tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, thời gian sắp tưới chẳng có chuyện phiền muộn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 11h trưa mai 4/2/2023, THẦN TÀI BAN PHƯỚC, 3 con giáp đổi đời giàu sang, sự nghiệp leo nhanh vèo vèo, tài lộc bùng nổ, cơ hội tới nhiều, vận trình hanh thông

Đúng 11h trưa mai 4/2/2023, THẦN TÀI BAN PHƯỚC, 3 con giáp đổi đời giàu sang, sự nghiệp leo nhanh vèo vèo, tài lộc bùng nổ, cơ hội tới nhiều, vận trình hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai 4/2/2023 có tới 3 con giáp may mắn này được Thần Tài ban phước, khó khăn vừa qua, sự nghiệp bay cao, tài lộc rủng rỉnh, vận trình sắp tới trải đầy vàng bạc.

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