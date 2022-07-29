Tử vi 2 ngày cuối tuần (30, 31/7), 'thần linh bảo trợ, mở cửa kho vàng', 3 con giáp đón cục diện trăm lối thuận lợi, vạn điều bình an, sự nghiệp vượng phát, tài lộc ngút ngàn, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 19:30

Trong 2 ngày cuối tuần sắp tới các con giáp may mắn này sẽ hốt bạc đầy tay, thần may mắn phù hộ đầu xuôi đuôi lọt mọi điều.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong 2 ngày cuối tuần này. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (30, 31/7), 'thần linh bảo trợ, mở cửa kho vàng', 3 con giáp đón cục diện trăm lối thuận lợi, vạn điều bình an, sự nghiệp vượng phát, tài lộc ngút ngàn, vận trình hanh thông - Ảnh 1
 Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra. Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác.

Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán, 2 ngày tới, nhờ cát tinh chiếu sáng giúp mọi quyết định của tuổi Dần đều đúng hướng. Vì vậy, việc của con giáp chỉ là mạnh mẽ tiến về đích, vươn tới đỉnh cao thành công. Năng lực cùng ý chí quyết liệt giúp tuổi Dần cũng là một nhà lãnh đạo tài năng, luôn được mọi người kính nể.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (30, 31/7), 'thần linh bảo trợ, mở cửa kho vàng', 3 con giáp đón cục diện trăm lối thuận lợi, vạn điều bình an, sự nghiệp vượng phát, tài lộc ngút ngàn, vận trình hanh thông - Ảnh 2
Không có gì lạ khi tuổi Dần sinh ra để làm lãnh đạo, hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần làm đâu thắng đấy, mang lại lợi nhuận và hình ảnh cho công ty nên con giáp liên tục được tin tưởng và đề bạt. Không có gì lạ khi tuổi Dần sinh ra để làm lãnh đạo, hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Tuổi Dậu

Dậu có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc nhưng con giáp này thực sự tốt bụng, chân thành, nhiệt tình trong công việc và với mọi người xung quanh. Với năng lực vốn có và sự kiên trì, không ngại khó ngại khổ, cộng thêm một chút may mắn, tuổi Dậu có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (30, 31/7), 'thần linh bảo trợ, mở cửa kho vàng', 3 con giáp đón cục diện trăm lối thuận lợi, vạn điều bình an, sự nghiệp vượng phát, tài lộc ngút ngàn, vận trình hanh thông - Ảnh 3
Tài vận của con giáp tuổi Dậu bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 7 cho biết, 2 ngày tới người tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong thời gian này có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

Thời gian này trong gia đình tuổi Dậu cũng sẽ có nhiều tin vui đưa tới. Đặc biệt với những người còn độc thân dễ có hỷ sự, cuộc sống thêm phần viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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