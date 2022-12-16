Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, làm gì cũng hanh thông, sự nghiệp bỗng chốc thăng hạng, tài lộc vượng phát, mua nhà mua xe trong một nốt nhạc

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 16:14

Tử vi 2 ngày tới, có đến 3 con giáp may mẵn được Thần Tài ưu ái, thành công trên con đường sự nghiệp, vận trình phát đạt, tiền vào như nước.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Điều này cũng được họ áp dụng trong công việc lẫn đời sống hằng ngày khi họ rất năng động và nhiệt tình. Con giáp này có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 2 ngày tới đây con đường hậu vận của người tuổi Ngọ sẽ khá lên từng ngày, cụ thể nếu đã lên kế hoạch thực hiện công việc trong ngày hôm nay thì Ngọ nên bắt tay vào làm ngay, tin rằng cát khí sẽ giúp cho mọi việc tiến triển một cách vô cùng thuận lợi. Ngọ thậm chí có cơ hội phát hiện ra những tiềm năng mà trước đó chưa hề nhận ra.

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, làm gì cũng hanh thông, sự nghiệp bỗng chốc thăng hạng, tài lộc vượng phát, mua nhà mua xe trong một nốt nhạc - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, đúng 2 ngày tới đây con đường hậu vận của người tuổi Ngọ sẽ khá lên từng ngày, cụ thể nếu đã lên kế hoạch thực hiện công việc trong ngày hôm nay thì Ngọ nên bắt tay vào làm ngay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 2 ngày tới cho biết những người tuổi Mão nhờ viêc có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén, sáng tạo. Nên khoảng thời gian tới đây, họ gặt hái được nhiều thành công trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp.

Đặc biệt trong sự nghiệp, họ sắp sửa được sếp đề xuất cho tăng lương sau những dự án thành công gần đây của công ty ngoài ra Mão còn được đề nghị cho việc lên chức mới vì những nố lực không biết mệt mỏi vừa qua của mình. Với những ai đang đầu tư bên ngoài khoảng thời gian tới cũng sẽ vô cùng may mắn khi có được quý nhân phù trợ giúp đỡ trong những lúc khó khăn. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, làm gì cũng hanh thông, sự nghiệp bỗng chốc thăng hạng, tài lộc vượng phát, mua nhà mua xe trong một nốt nhạc - Ảnh 2
Tử vi 2 ngày tới cho biết những người tuổi Mão nhờ viêc có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén, sáng tạo. Nên khoảng thời gian tới đây, họ gặt hái được nhiều thành công trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Giai đoạn vừa qua những người tuổi Thân không được sao tốt chiếu mệnh nên thường phải "lên bờ xuống ruộng" với những thăng trầm của cuộc đời. 

Tuy nhiên điều đó sắp sửa được thay đổi khi tử vi 2 ngày cuối tuần cho biết thời gian này con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Dù là làm ăn xa hay ngoại giao đều gặp được quý nhân phù trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, làm gì cũng hanh thông, sự nghiệp bỗng chốc thăng hạng, tài lộc vượng phát, mua nhà mua xe trong một nốt nhạc - Ảnh 3
Tuy nhiên điều đó sắp sửa được thay đổi khi tử vi 2 ngày cuối tuần cho biết thời gian này con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Theo tử vi 12 con giáp dự báo, từ giờ đến tết có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban lộc, trời định nhất định phú quý phát tài trong dịp tết này.

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