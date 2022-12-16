Chúc mừng 3 con giáp: Thần Tài ban LỘC, sự nghiệp thăng tiến, chỉ đợi đến Tết là "no nê" lộc lá

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 15:28

Theo tử vi 12 con giáp dự báo, từ giờ đến tết có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban lộc, trời định nhất định phú quý phát tài trong dịp tết này.

Tuổi Tỵ

Chuẩn bị bước vào dịp tết năm 2023, người tuổi Tỵ có nhiều thăng tiến trong công việc, công danh tài lộc khá rộng mở. Tuy nhiên, để có được điều đó bản thân Tỵ phải biết nỗ lực phấn đấu trong mọi thứ để dành được thành công mà mình hằng ao ước. 

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến dịp tết con giáp tuổi Tỵ có thể dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp trong những ngày tới. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay.

Tuy nhiên, Mộc vượng khuyên người tuổi Tỵ  dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, Tỵ cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân để tránh khỏi những căn bệnh nguy hiểm không đáng có. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức kẻo đổ bệnh.

Chúc mừng 3 con giáp: Thần Tài ban LỘC, sự nghiệp thăng tiến, chỉ đợi đến Tết là 'no nê' lộc lá - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến dịp tết con giáp tuổi Tỵ có thể dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp trong những ngày tới. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Vì vậy mà họ được rất nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ trước đức tính của mình nhờ đó họ cũng nhận về nhiều may mắn khi được giúp đỡ trong tương lai. 

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới đây những người tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ có Thần Tài ban phước lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Những ai đang đầu tư bên ngoài cũng sẽ gặp nhiều may mắn khi được quý nhân giúp đỡ chỉ đường dẫn lối đến với thành công một cách nhanh nhất. 

Chúc mừng 3 con giáp: Thần Tài ban LỘC, sự nghiệp thăng tiến, chỉ đợi đến Tết là 'no nê' lộc lá - Ảnh 2
Nhờ có Thần Tài ban phước lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong khoảng thời gian vừa rồi sự nghiệp của những người tuổi Thân có những bước phát triển nhất định nhưng do phạm phải "tam tai" nên chưa được như ý muốn. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu như Thân chịu nỗ lực chăm chỉ hơn trong những tháng còn lại của năm 2022 này,

Cụ thể từ giờ đến dịp tết, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, mọi mặt đều phát triển thuận lợi. Bạn có được vị trí cao và mức lương lý tưởng nhờ quý nhân giúp đỡ. Công việc kinh doanh bên ngoài cũng gặp được nhiều người hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn trước đó một cách đơn giản. 

Chúc mừng 3 con giáp: Thần Tài ban LỘC, sự nghiệp thăng tiến, chỉ đợi đến Tết là 'no nê' lộc lá - Ảnh 3
Cụ thể từ giờ đến dịp tết, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, mọi mặt đều phát triển thuận lợi. Bạn có được vị trí cao và mức lương lý tưởng nhờ quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Kể từ ngày mai thứ Bảy (17/12), Thần Tài ban phước, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp chính thức thoát kiếp nghèo khổ, tài lộc chạm đỉnh, vận trình tốt dần lên mọi mặt

Kể từ ngày mai thứ Bảy (17/12), Thần Tài ban phước, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp chính thức thoát kiếp nghèo khổ, tài lộc chạm đỉnh, vận trình tốt dần lên mọi mặt

Tử vi ngày mai thứ Bảy (17/12), có đến 3 con giáp đại phát, tài lộc tăng vọt, sự nghiệp thăng tiến khó ai sánh bằng.

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