Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 23/7 - 24/7), 'sóng gió đã qua' 3 con giáp này được Ngọc Hoàng ban lộc, gặp nhiều may mắn, sự nghiệp cất cánh, phú quý giàu sang, tiền tài chất núi, nhung lụa vinh hoa đợi sẵn

Tuổi Tý được Thần Tài chọn mặt gửi vàng nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Tiền bạc cứ đổ về như thác ít khi gặp rủi ro, khó khăn trong công việc. Người làm công ăn lương sẽ có nhiều bước phát triển vượt bậc.

Những người cầm tinh con Chuột sắp sửa đón nhận nhiều niềm vui trong thời gian sắp tới. Vào 2 ngày cuối tuần, cuộc đời của con giáp tuổi Tý như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ trong tuần mới.

Theo tử vi , tuổi Sửu là những người sinh ra đã có hỷ tinh nhập mệnh, tả có phúc tinh, hữu có tài tinh, cuộc đời khá êm đềm, suôn sẻ. Trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, Sửu dễ gặp may mắn, được quý nhân trợ lực. Dù vậy, con giáp này cũng có năng lực không hề tầm thường với sự nhạy bén hiếm ai có.

Những người tuổi Tý có bước phát triển vượt bậc, thu về nguồn tiền bạc dư dả. Các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Tý còn có thể tiết kiệm được khoản trong năm nay.

2 ngày cuối tuần này, người tuổi Sửu vận trình thăng hoa, công danh phát đạt. Con giáp nhanh chóng phát huy khả năng sáng tạo, đưa ra được nhiều ý tưởng mới hóa giải những khó khăn trước mắt. Đây là thời điểm vàng để con giáp này thăng quan tiến chức, gia tăng lương thưởng nên Sửu hãy hết sức cố gắng nhé.

Vận may bất ngờ xuất hiện giúp tuổi Sửu"đổi đời", mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực. Nhờ thế, tuổi Sửu tràn đầy năng lượng và sức sống. Chỉ cần thêm một chút nỗ lực, cố gắng, tài vận của con giáp này sẽ bùng nổ rực rỡ hơn, giúp bản mệnh kiếm được nhiều tiền của.

Đây là thời điểm vàng để con giáp này thăng quan tiến chức, gia tăng lương thưởng nên Sửu hãy hết sức cố gắng nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 2 ngày cuối tuần, tử vi cho thấy tuổi Dần chính là con giáp gặt hái được nhiều thành tự đáng nể. Do bản mệnh tuổi Dần tốt nên chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại cũng kiếm được bộn tiền. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong 2 ngày này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Thu nhập từ nhiều nguồn mang tới cho con giáp may mắn này một cuộc sống sung túc, dư dả. Những gì bạn có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức mình bỏ ra. được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ. Khi thời vận đã tới, tuổi Dần sẽ nhận được phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến

Thời gian này, vận may nở rộ đối với con giáp tuổi Dần. Đây là thời khắc quan trọng trong cuộc đời của người người tuổi này. Đặc biệt, cũng trong thời gian này tuổi Dần có khả năng gặp được quý nhân. Đây là người sẽ giúp bản mệnh tạo nên thành công lớn, kiếm được bộn tiền, thậm chí việc thăng quan tiến chức cũng diễn ra suôn sẻ.

Trong 2 ngày cuối tuần, tử vi cho thấy tuổi Dần chính là con giáp gặt hái được nhiều thành tự đáng nể - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.