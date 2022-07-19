Tử vi 10 ngày tới (19/7 - 28/7), 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều không phát tài cũng khó, một bước lên tầm cao mới, kiếm tiền cực giỏi, tài lộc cuồn cuộn, thuận lợi bất ngờ trong kinh doanh

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 05:30

Trong thời gian 10 ngày tới, 3 con giáp dưới đây nhận được lộc từ Thần Tài nên công việc ngày càng xuôi thuận, không cần lo nghĩ về tài lộc.

Tuổi Thìn

Nhờ Thần Tài phù trợ, con giáp may mắn này trở nên đại phú đại quý trong 10 ngày tới, vận khí luôn hanh thông. Người tuổi Thìn sẽ gặp làn gió mới, tiền chất thành núi, nhận nhiều của cải và phúc lành, gặp may mắn, kiếm nhiều tiền và trở thành người giàu có. Từ đó, cuộc sống của bạn như bước qua trang mới, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa. 

Thông minh lại được cát tinh soi chiếu nên người tuổi Thìn sẽ có 10 ngày may mắn với tiền bạc rủng rỉnh, dư dả hơn người. Chỉ cần nắm bắt thời cơ trời cho để thăng tiến trong sự nghiệp thì Thìn sẽ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, của nả con cháu ba đời tiêu không hết.

Cát tinh hứa hẹn mang tới tài lộc cho cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh buôn bán. Người làm công ăn lương có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ đưa ra những ý kiến sáng tạo. Người làm đầu tư, kinh doanh hãy tin tưởng vào linh cảm của mình và đưa ra những quyết định dứt khoát.

Tử vi 10 ngày tới (19/7 - 28/7), 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều không phát tài cũng khó, một bước lên tầm cao mới, kiếm tiền cực giỏi, tài lộc cuồn cuộn, thuận lợi bất ngờ trong kinh doanh - Ảnh 1
Nhờ Thần Tài phù trợ, con giáp may mắn này trở nên đại phú đại quý trong 10 ngày tới, vận khí luôn hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra Sửu cũng gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào, người nghèo sẽ phất lên như diều gặp gió, ngày giàu sẽ càng giàu hơn, cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới.

Đây là thời điểm cuộc đời của bản mệnh sẽ sang trang mới, chẳng những bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu. Con giáp may mắn này còn hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng chẳng được. Phúc khí ùa vào nhà nên con giáp giàu có này sẽ đại cát đại lợi, ung dung hốt bạc.

Người làm kinh doanh trong thời gian này cũng chốt được nhiều đơn hàng, làm ăn phát đạt, thu lời nhiều hơn trước. Những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội đi công tác xa, mang về nhiều thành quả cho công ty cũng như bản mệnh.

Tử vi 10 ngày tới (19/7 - 28/7), 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều không phát tài cũng khó, một bước lên tầm cao mới, kiếm tiền cực giỏi, tài lộc cuồn cuộn, thuận lợi bất ngờ trong kinh doanh - Ảnh 2
Trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra Sửu cũng gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có vận trình tài lộc đầy khởi sắc và rực rỡ kể từ ngày 19/7 - 28/7. Tài vận của Tý sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi con giáp đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, Tý đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình trong thời gian tới. Bản mệnh nhận nhiều phúc khí, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón bạn.

Với tinh thần hăng hái, tích cực lại có thêm sự phù trợ của cát tinh nên Tý trở thành con giáp phát tài trong 10 ngày tới, các cơ hội kiếm tiền sẽ đến rất nhiều. Vận may sẽ đeo bám Tý không buông, khiến họ làm đâu thắng đó, ôm hết tiền tài trong thiên hạ vào nhà. Từ đây, con giáp này chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc, an nhàn sung sướng không ai bì kịp.

 

Con giáp này được Thần Tài ban lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương sẽ lập được thành tích xuất sắc. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng quan trọng, thu nhập tăng lên nhiều so với thời gian trước. 

Tử vi 10 ngày tới (19/7 - 28/7), 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều không phát tài cũng khó, một bước lên tầm cao mới, kiếm tiền cực giỏi, tài lộc cuồn cuộn, thuận lợi bất ngờ trong kinh doanh - Ảnh 3
Với tinh thần hăng hái, tích cực lại có thêm sự phù trợ của cát tinh nên Tý trở thành con giáp phát tài trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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