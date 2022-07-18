Tử vi 7 ngày tới (19/7 - 25/7) nói rằng, 3 con giáp này đại thắng nhờ có Thần Phật phù trợ, đại sự dễ thành, đánh đâu thắng đó, thuận lợi công danh, hanh thông tài lộc

Tâm linh - Tử vi 18/07/2022 14:57

3 con giáp sau đây luôn được Thần Phật phù hộ chở che, mang lại nhiều điều tốt đẹp, gặp nhiều may mắn, phú quý.

Tuổi Mùi

Thời điểm 7 ngày tới, vận trình tuổi Mùi khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Bên cạnh đó, Thần Phật luôn che chở, phù hộ soi chiếu giúp họ không lo lắng về tài chính, luôn sống trong cảnh giàu sang và phú quý.

Phương diện tài chính của con giáp này phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm này, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong công việc, những người tuổi Mùi thường khiêm nhường, luôn lắng nghe ý kiến của người khác. Vì là những người tử tế nên được Đức Phật phù hộ có một cuộc sống bình an, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn và có khó khăn cũng mạnh mẽ vượt qua.

Tử vi 7 ngày tới (19/7 - 25/7) nói rằng, 3 con giáp này đại thắng nhờ có Thần Phật phù trợ, đại sự dễ thành, đánh đâu thắng đó, thuận lợi công danh, hanh thông tài lộc - Ảnh 1
Thời điểm 7 ngày tới, vận trình tuổi Mùi khởi sắc trông thấy, một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 7 ngày tới, người tuổi Mão có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay. Nhờ có cát tinh che chở, tuổi Mão được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo.

Bên cạnh đó, với người tuổi Mão thời điểm này báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định. Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng.

Tử vi 7 ngày tới (19/7 - 25/7) nói rằng, 3 con giáp này đại thắng nhờ có Thần Phật phù trợ, đại sự dễ thành, đánh đâu thắng đó, thuận lợi công danh, hanh thông tài lộc - Ảnh 2
Trong 7 ngày tới, người tuổi Mão có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất thân thiện, thẳng thắn và thành thật với những người xung quanh hay trong công việc. Chính vì vậy họ luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ những người xung quanh. Nhờ những phẩm chất tốt này, người tuổi Dần luôn nhận được sự quan tâm và che chở của Phật Tổ, mang lại một cuộc sống hạnh phúc, phú quý giàu sang và thăng tiến trong công việc.

Sự nghiệp của người tuổi Dần trong thời điểm này cũng được dự đoán lên như diều gặp gió, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Tử vi 7 ngày tới (19/7 - 25/7) nói rằng, 3 con giáp này đại thắng nhờ có Thần Phật phù trợ, đại sự dễ thành, đánh đâu thắng đó, thuận lợi công danh, hanh thông tài lộc - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Dần trong thời điểm này cũng được dự đoán lên như diều gặp gió, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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