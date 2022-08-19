Tử vi 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), top 3 con giáp "sau cơn mưa trời lại sáng", ra ngõ có lộc, vào nhà có tiền, sự nghiệp vụt sáng thành sao

Người cầm tinh con giáp tuổi Sửu là con giáp hiền lành, dễ tính và quảng giao. Họ được biết đến là những con giáp có ngoại hình đẹp, quyến rũ và hấp dẫn hơn người. Người tuổi trâu mang tính cách khá xuề xòa, giản dị. Họ ưa chuộng hòa bình, công bằng và lẽ phải. Khi thấy người khác gặp khó khăn, người tuổi Sửu thường sẵn lòng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn.

Người tuổi Sửu làm công ăn lương cũng đạt thành tích tốt trong công việc. Thời gian tới, họ được cấp trên tín nhiệm, giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

2 ngày cuối tuần, người tuổi Sửu phúc lộc hơn người, công việc, sự nghiệp hanh thông hơn nhiều so với thời gian trước. Trong thời điểm này, họ có duyên đầu tư kinh doanh. Các khoản đầu tư trước đây của người tuổi Sửu sẽ sinh lời và mang về cho họ nguồn thu nhập tốt.

2 ngày cuối tuần, người tuổi Sửu phúc lộc hơn người, công việc, sự nghiệp hanh thông hơn nhiều so với thời gian trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con giáp tuổi Mùi thuộc típ thông minh, siêng năng, thanh lịch và hào phóng. Những "chú Dê" sẽ luôn tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái. Họ cũng đối xử với mọi người xung quanh chu đáo, thân thiện. Nhờ tính cách hòa đồng, dễ tạo dựng các mối quan hệ tốt, người cầm tinh con giáp tuổi Mùi luôn biết đưa mình đến gần với thành công nhờ có các biện pháp hiệu quả, thấu đáo.

Cuối tuần này, quý nhân của con giáp tuổi Mùi cũng sẽ mang đến phú quý cho họ. Nhờ quý nhân giúp đỡ, người tuổi Mùi không chỉ làm ăn phát đạt mà vận may trong gia đình cũng bùng nổ, tài lộc ập đến, tiền tiết kiệm sẽ nhân đôi nhờ trí tuệ và sự khôn ngoan của họ. Thời gian này, sự nghiệp của họ cũng có sự khởi sắc, đạt được thành công nhất định, có cơ hội thăng tiến liên tục. Nếu là phụ nữ tuổi Mùi thì càng vượng phu ích tử.

Tuổi Tuất

Chân thật và tử tế, có trước có sau là những tính cách nổi bật nhất của người tuổi Tuất. Họ luôn là những người bạn thực sự, là người chồng, người vợ chung thủy, đáng tin cậy. Dù gặp phải chuyện gì, họ cũng sẽ không bỏ rơi bạn bè hay gia đình của mình. Có một người bạn hay bạn đời tuổi Tuất là một điều vô cùng may mắn.

2 ngày này, người tuổi này có sao tốt chiếu mệnh lại được Thần Tài ưu ái nên sự nghiệp ngày một vượng phát. Được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc của con giáp này ngày một dồi dào. Ngoài ra, người tuổi Tuất cũng có những phương pháp riêng trong đầu tư kinh doanh nên thu nhập ngày càng tăng cao. Người tuổi Tuất chưa có việc làm thì cũng sẽ có được công việc thích hợp với năng lực của bản thân sớm nhất. Kiên trì nỗ lực chính là bí quyết giúp con giáp này ngày một vững vàng trong sự nghiệp.

Chân thật và tử tế, có trước có sau là những tính cách nổi bật nhất của người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm