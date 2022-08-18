Tử vi 3 ngày cuối tuần (19/8 - 21/8), các con giáp sau như "Phượng Hoàng tái sinh", sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiêu xài hết đời vẫn còn dư, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 20:08

Hãy xem đó là những con giáp may mắn nào nhé.

Tuổi Sửu

Theo tử vi học, những người tuổi Sửu trời sinh đã có nghị lực kiên cường, làm việc gì cũng kiên trì đến cuối cùng, các bạn có khả năng chịu khó, chịu khổ, vì thế tuyệt đối không nên xem nhẹ những người thuộc con giáp này. Vận mệnh của con giáp này sẽ lội ngược dòng trong vài ngày cuối tuần này. Đây là thời gian tuổi Sửu may mắn nhất, vượng về mọi mặt, từ tài vận cho đến sự nghiệp, vận quý nhân…

Chính nhờ sự thuận lợi này mà các bạn có thể rũ bỏ được những mệt mỏi, được tận hưởng thời gian nhẹ nhàng hơn, thuận lợi hơn, cuộc sống không còn gì vướng mắc. Gặp được quý nhân, cuộc sống của người tuổi Sửu có cơ hội tiến vào một chương mới của cuộc đời khi công việc trở nên hanh thông hơn bao giờ hết.

Nhờ lục hợp với sao Thái Tuế nên tài lộc của con giáp Sửu trong cuối tuần này cũng khá dồi dào, cuộc sống sung túc, dư dả cả năm. Duy chỉ có vận đào hoa của người tuổi Sửu là ở mức trung bình, vì thế nhiều khả năng cơ hội nên duyên vợ chồng với những người chưa có gia đình sẽ ít khả thi.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân có đầu óc thông minh nhạy bén, luôn không ngừng học hỏi, tìm kiếm những cơ hội xung quanh để đổi đời. Các bạn hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống, tự tay gây dựng sự nghiệp nên từ trung vận trở ra, cuộc sống của những người thuộc con giáp này khá hanh thông.

Theo tử vi học, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ thay đổi theo hướng tích cực, những khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết êm đẹp nhờ có quý nhân giúp đỡ nhật tình. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt cơ hội, những ngày này sẽ thăng hoa rực rỡ với các bạn cả về công danh, sự nghiệp và tiền tài.

Tài vận của người tuổi Thân cũng rất vượng, tài sản sẽ có sự dịch chuyển theo chiều hướng tăng gia. Các bạn có thể cân nhắc đầu tư thêm về cổ phiếu. Trong quan hệ tình cảm, người tuổi Thân nên chú ý một chút xíu đến vấn đề giao tiếp, như thế cuộc sống gia đình, hôn nhân và tình yêu sẽ vô cùng viên mãn.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (19/8 - 21/8), các con giáp sau như 'Phượng Hoàng tái sinh', sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiêu xài hết đời vẫn còn dư, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Tài vận của người tuổi Thân cũng rất vượng, tài sản sẽ có sự dịch chuyển theo chiều hướng tăng gia. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi học, người tuổi Mão trời sinh đã có tính cách hiền lành, lương thiện và tốt bụng. Chính tính cách này ở người tuổi Mão là yếu tố giúp cho các bạn có các mối quan hệ xã hội chân thành, cởi mở. Và chính từ trong những mối quan hệ này, các bạn sẽ tìm thấy được quý nhân của mình trong thời gian này

Họ sẽ mang đến cho bạn những cơ hội mới hoặc sẽ cố vấn, chỉ bảo cho bạn rất nhiều điều trong công việc, cuộc sống, mang lại may mắn và thuận lợi cho các bạn. Hãy trân trọng những mối quan hệ tốt đẹp đó và nắm bắt thật tốt những cơ hội mà những người thực sự có tâm trao cho mình.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (19/8 - 21/8), các con giáp sau như 'Phượng Hoàng tái sinh', sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiêu xài hết đời vẫn còn dư, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Theo tử vi học, người tuổi Mão trời sinh đã có tính cách hiền lành, lương thiện và tốt bụng. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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