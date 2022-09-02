Tử vi 2 ngày cuối tuần (03/09 - 04/09), nhận lộc Trời ban, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp liên tiếp gặp may, tiền tài, của cải nhiều không đếm hết, phúc khí dồi dào, cuộc sống ôn hòa, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 20:08

Một khi thời cơ đã tới thì không gì là không thành công, 2 ngày cuối tuần này các con giáp sau không thành đại gia thì cũng trở thành người giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái sống đến mấy năm sau.

 Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân vốn thông minh, lanh lợi và khéo léo. Trong cuộc sống, họ là người vui vẻ, hài hước, có nhiều suy nghĩ tích cực. Vì vậy, trong những lúc khó khăn, gian nan, con giáp này luôn tìm nhiều cơ hội, cách thức để lội ngược dòng, chuyển bại thành thắng. 

2 ngày cuối tuần này, người tuổi này có nhiều cơ hội để chuyển vận. Điều này thôi thúc con giáp này nỗ lực hết mình để đạt được những thành tựu như mong đợi. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Thân vạn sự đều hanh thông, tài lộc vượng hơn thấy rõ. Trong 2 ngày này, người tuổi Thân có thể thu hái nhiều tài lộc, có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất bộc trực, thành thật, có sao nói vậy. Từng cử chỉ, lời nói của họ khiến chúng ta nhận ra rằng họ là người rất chặt chẽ, biết suy trước, tính sau chứ không hành động theo cảm tính. Trong 2 ngày này, người tuổi Dần không có sao đại cát chiếu mệnh.

Nhưng họ cũng gặp một số điều may mắn trong cuộc sống. Người tuổi này có công việc, sự nghiệp hanh thông. Trong chuyện tình cảm, nếu còn độc thân, họ cũng sớm tìm được người nguyện ý với mình. Các cặp đôi tuổi Dần cũng có thêm thời gian và cơ hội để bày tỏ tình cảm với nhau.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (03/09 - 04/09), nhận lộc Trời ban, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp liên tiếp gặp may, tiền tài, của cải nhiều không đếm hết, phúc khí dồi dào, cuộc sống ôn hòa, gia đạo ấm êm - Ảnh 1
Các cặp đôi tuổi Dần cũng có thêm thời gian và cơ hội để bày tỏ tình cảm với nhau. Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, khéo léo, thích dĩ hòa vi quý. Họ cũng là người giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có sức chịu đựng bền bỉ, có suy nghĩ thấu đáo. Họ biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến.

Thời trẻ, người tuổi này gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Dù có cố gắng nhưng họ không được ghi nhận. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này dần dần có công việc ổn định, cho thu nhập tăng dần.

2 ngày cuối tuần này, người tuổi này được Thần Phật phù hộ, đại vận hanh thông, tài lộc tấn tới. Con giáp này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển cuộc sống. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (03/09 - 04/09), nhận lộc Trời ban, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp liên tiếp gặp may, tiền tài, của cải nhiều không đếm hết, phúc khí dồi dào, cuộc sống ôn hòa, gia đạo ấm êm - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần này, người tuổi này được Thần Phật phù hộ, đại vận hanh thông, tài lộc tấn tới. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi cuối tuần con giáp gặp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch