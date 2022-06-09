Tử vi 2 ngày 11 -12/6: Cuối tuần đầy hỷ sự, top con giáp chuẩn bị tinh thần rước lộc lá vào nhà, ngồi mát ăn bát vàng, tiền chất đầy két, tình duyên đỏ thắm, sung sướng hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 09/06/2022 11:41

Tử vi dự đoán 2 ngày cuối tuần đầy hỷ sự, con giáp này đón lộc lá tràn vào nhà, ngồi mát ăn bát vàng, tình - tiền thăng hoa viên mãn.

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong 2 ngày cuối tuần diễn ra hanh thông. Thực Thần trợ mệnh giúp mệnh chủ tuổi này dần phát huy được năng lực của mình và thu về những thành tựu rực rỡ. Tuy nhiên, đừng quá chủ quan vì rủi ro luôn tồn tại ở mọi nơi.

Tình tình tài chính được cải thiện nhờ sự che chở của Chính Tài, có thể là ai đó mượn tiền và nay trả cho bạn hoặc là một khoản thu nào đó nằm trong dự kiến của bạn vừa trở về túi. Bạn tự tin với khả năng kiếm tiền của mình, cho dù bản thân không quá giàu có như ai kia nhưng chỉ cần đủ cho những nhu cầu cơ bản là được.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và nhà bếp. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi 2 ngày 11 -12/6: Cuối tuần đầy hỷ sự, top con giáp chuẩn bị tinh thần rước lộc lá vào nhà, ngồi mát ăn bát vàng, tiền chất đầy két, tình duyên đỏ thắm, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Tình tình tài chính được cải thiện nhờ sự che chở của Chính Tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong 2 ngày cuối tuần diễn ra thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ, tuổi Dần không thiếu tự tin để thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Với sự nỗ lực hết mình ấy thì đường công danh của con giáp này sẽ còn rộng mở ở phía trước.

Vận trình tài lộc dồi dào. Mệnh chủ tuổi Dần có được một ngày rủng rỉnh trong chi tiêu mà không cần phải lo lắng đến bất cứ vấn đề gì.

Theo xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú, hôm nay khuyến khích bản mệnh thực hiện các việc khởi tạo. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

Tử vi 2 ngày 11 -12/6: Cuối tuần đầy hỷ sự, top con giáp chuẩn bị tinh thần rước lộc lá vào nhà, ngồi mát ăn bát vàng, tiền chất đầy két, tình duyên đỏ thắm, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Công việc của tuổi Dần trong 2 ngày cuối tuần diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Quý nhân soi đường chỉ lối giúp người tuổi này dễ dàng giải quyết các rắc rối phát sinh bất ngờ. Nhưng nếu cứ chần chừ, trì hoãn thì bản mệnh sẽ tự tay đánh mất lợi thế sẵn có

Tình tình tài chính được cải thiện nhờ sự che chở của Chính Tài, có thể là ai đó mượn tiền và nay trả cho bạn hoặc là một khoản thu nào đó nằm trong dự kiến của bạn vừa trở về túi. Bạn tự tin với khả năng kiếm tiền của mình, cho dù bản thân không quá giàu có như ai kia nhưng chỉ cần đủ cho những nhu cầu cơ bản là được.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện được các mối quan hệ xung quanh. Bạn có thể làm lành với bạn bè, người thân, vợ/chồng... sau khoảng thời gian giận dỗi và tránh mặt nhau.

Tử vi 2 ngày 11 -12/6: Cuối tuần đầy hỷ sự, top con giáp chuẩn bị tinh thần rước lộc lá vào nhà, ngồi mát ăn bát vàng, tiền chất đầy két, tình duyên đỏ thắm, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện được các mối quan hệ xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

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