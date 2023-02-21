Tử vi 19h tối Thứ 4 ngày 22/2: Những con giáp may mắn hơn người, hóa hung thành cát, tiền tài tăng lên gấp bội

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 09:40

Xin chúc mừng những con giáp may mắn dưới đây, trong thời điểm này bản mệnh sẽ vô cùng may mắn, làm gì cũng thuận lợi, giàu sang nằm trong tầm tay.

 

Tuổi Ngọ

Ngọ được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt. Đó là lý do người tuổi Ngọ có thể xuất thân nghèo khó nhưng đến cuối đời Ngọ sẽ có cuộc sống sung túc.

Tử vi 19h tối Thứ 4 ngày 22/2: Những con giáp may mắn hơn người, hóa hung thành cát, tiền tài tăng lên gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong thời điểm này cho biết, tổng thể tài vận của người tuổi Ngọ rất tốt, đặc biệt là về công danh. Những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Ngọ nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Đối với người tuổi Ngọ, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng, dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ.

So với thời gian trước, chất lượng cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ được cải thiện rõ rệt, Ngọ sẽ mãn nguyện, hài lòng về mọi chuyện.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, sống lương thiện và biết suy nghĩ cho người khác nên được mọi người xung quanh yêu mến, ai cũng dành cho họ nhiều tình cảm. Tuy nhiên, tính cách này của tuổi Mùi đôi khi lại khiến họ rơi vào hoàn cảnh khó xử khi bị nhiều người lợi dụng. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Mùi chẳng may khó khăn bao nhiêu thì sẽ được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu.

Tử vi 19h tối Thứ 4 ngày 22/2: Những con giáp may mắn hơn người, hóa hung thành cát, tiền tài tăng lên gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này do có cát tinh "Tam Đài" và "Thiên Giải" soi chiếu nên con giáp này có thể hóa hung thành cát. Người tuổi Mùi có thể đón nhận rất nhiều cơ hội may mắn, không chỉ công việc thăng tiến mà thu nhập cũng tăng lên gấp bội.

Tuổi Mão

Trong thời điểm này, vận trình tài lộc của những người cầm tinh con Mèo có ngôi sao may mắn chiếu vào. Do đó, những người thuộc con giáp này trong năm nay rất vượng tài lộc và dễ dàng phát tài.

Là một trong số những con giáp may mắn nhất trong thời điểm này, tuổi Mão không chỉ lấy lại được tự tin mà tài vận cũng khởi sắc hơn rất nhiều, kiếm tiền dễ dàng hơn.

Tử vi 19h tối Thứ 4 ngày 22/2: Những con giáp may mắn hơn người, hóa hung thành cát, tiền tài tăng lên gấp bội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những người tuổi Mão cần biết trân trọng thành quả lao động, chi tiêu hợp lý và đề cao cảnh giác với chuyện tiền bạc. Đừng nên tin những lời ngon ngọt để bị lừa, sa vào cạm bẫy, nếu không cẩn thận thì tất cả sự cần cù làm việc trong nhiều năm sẽ bị hủy hoại và cơ hội làm giàu sẽ bị bỏ lỡ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Đúng 18h tối Thứ 4 ngày 22/2, mọi vận đen sẽ được tiêu trừ, may mắn sẽ đến: 3 con giáp có chuỗi sự kiện đáng mừng, phát tài gấp bội

Đúng 18h tối Thứ 4 ngày 22/2, mọi vận đen sẽ được tiêu trừ, may mắn sẽ đến: 3 con giáp có chuỗi sự kiện đáng mừng, phát tài gấp bội

Chúc mừng những con giáp này có năng lực đầu tư, lại “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” trong thời điểm này, kiếm được bạc tỷ.

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