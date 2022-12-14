Tử vi 15.12, Nam Tào chấm sổ, 3 con giáp tiền tiêu không phải nghĩ, ‘đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc’, ẵm ‘trọn lộc’ trong thiên hạ về túi, cuộc sống ấm êm, sum vầy

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 17:40

Tử vi 15.12, 3 con giáp này trúng số Nam Tào, sao may mắn chiếu mệnh khởi phát tài lộc, dự báo tương lai tươi sáng.

Tuổi Tuất

Tử vi 15.12, là ngày làm việc hiệu quả của người tuổi Tuất khi có sự xuất hiện của Tam Hội, con giáp này sẽ nhận “trái ngọt” từ sự khởi sắc này.

Với sự may mắn, tuổi Tuất nên tập trung thực hiện tất cả các kế hoạch từng đặt ra trước đó vì chỉ cần họ bắt tay vào làm, mọi thứ sẽ thành công hơn mong đợi. Đặc biệt, nếu gặp phải khó khăn, rắc rối trong công việc, họ sẽ nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người xung quanh.

Tinh thần làm việc của tuổi Tuất trong ngày này cũng rất tốt. Họ hào hứng tham gia vào công việc và luôn làm mọi thứ với 100% sức lực. Khi gặp khó khăn, họ cũng không hề nao núng mà bình tĩnh tìm cách giải quyết công việc triệt để. Những ý tưởng mới mẻ cũng giúp công việc của họ thuận lợi hơn, đồng nghiệp nể trọng và cấp trên công nhận năng lực.

Tử vi 15.12, Nam Tào chấm sổ, 3 con giáp tiền tiêu không phải nghĩ, ‘đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc’, ẵm ‘trọn lộc’ trong thiên hạ về túi, cuộc sống ấm êm, sum vầy - Ảnh 1
Tử vi 15.12, là ngày làm việc hiệu quả của người tuổi Tuất khi có sự xuất hiện của Tam Hội. Ảnh minh họa: Internet

Về tình duyên, con giáp này cũng có thêm nhiều bước tiến mới. Nếu đang “đơn phương” một ai đó, tuổi Tuất nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm hơn và càng sớm tỏ tình càng tốt.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách người tuổi Mão khá cầu toàn. Họ đưa ra yêu cầu cao cho bản thân và những người ở bên cạnh mình. Hầu hết người này tuổi Mão đều sở hữu tài năng hơn người. Họ ham học, cầu tiến và có tham vọng trong công việc.

Tử vi 15.12, người tuổi Mão nhận được thêm nhiệm vụ, dự án trong công việc. Người làm kinh doanh cũng có nhiều buổi gặp gỡ đối tác, hứa hẹn sẽ chốt được hợp đồng có giá trị.

Tử vi 15.12, Nam Tào chấm sổ, 3 con giáp tiền tiêu không phải nghĩ, ‘đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc’, ẵm ‘trọn lộc’ trong thiên hạ về túi, cuộc sống ấm êm, sum vầy - Ảnh 2
Tử vi 15.12, người tuổi Mão nhận được thêm nhiệm vụ, dự án trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp may mắn cần nhớ rằng tâm lý làm nghề rất quan trọng. Chỉ cần họ tin tưởng và nỗ lực trong công việc, sự nghiệp của họ sớm muộn gì cũng sẽ thành công.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn.

Tử vi 15.12, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Sửu đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm.

Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Sửu sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể.

Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Sửu nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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