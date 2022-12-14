Tử vi ngày 15/12/22: ‘Như chuột sa hũ nếp’, 3 tuổi nhận lộc ‘khủng’ từ Thần Tài, vàng bạc ‘sáng choang’ khắp nhà, trúng số đổi đời, tiền bạc dư dả

Tuổi Mão trời sinh tính tình nồng hậu, đặc biệt tốt bụng, hào phóng. Bây giờ là lúc bạn phải nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc, cuộc sống tương lai sẽ sung túc, hạnh phúc.

Nhắc đến tuổi Mão, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự thực dụng và tấm lòng chăm lo, vun vén cho gia đình. Ở bên cạnh những người tuổi Mão, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như mọi áp lực trong cuộc sống đều đã tan biến.

Càng về thời điểm cuối năm, những người tuổi Thân lại càng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Thiên Ấn và Chính Quan. Có lẽ vì thế mà con giáp này gặp được nhiều cơ hội “đổi đời”.

Tử vi ngày 15/12/22, vận may của những người tuổi Mão sẽ lên như diều gặp gió. Tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, mở ra nhiều hy vọng mới. Xung quanh những người này cũng có vô vàn cơ hội thăng tiến trong công việc, cuộc sống cá nhân cũng cực kì hạnh phúc khiến ai ai cũng phải thầm ghen tị.

Tử vi ngày 15/12/22, về sự nghiệp, những dự án mà họ theo đuổi trong thời gian dài sẽ bất ngờ mang đến cho tuổi Thân nhiều thành quả lớn. Thậm chí không ít những việc tưởng chừng như thất bại cũng bất ngờ thành công. Bên cạnh đó, nhờ tính cách cầu tiến, năng động và không ngừng học hỏi, tuổi Thân thường dễ dàng nhận được sự quý mến và giúp đỡ từ các vị quý nhân xung quanh.

Nhờ công việc hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ mà tài chính của tuổi Thân cũng dồi dào hơn. Dù chỉ làm công ăn lương bình thường nhưng những nỗ lực bấy lâu của họ sẽ được cấp trên chú ý và thưởng một khoản tiền hậu hĩnh cuối năm.

Tử vi ngày 15/12/22, về sự nghiệp, những dự án mà họ theo đuổi trong thời gian dài sẽ bất ngờ mang đến cho tuổi Thân nhiều thành quả lớn. Ảnh minh họa: Internet

Còn với người làm nghề kinh doanh, những ngày cuối năm chính là thời điểm thích hợp để họ kiếm tiền. Chỉ cần người tuổi Thân tập trung phân tích xu hướng hàng hoá thì mọi mặt hàng bán ra đều đắt như tôm tươi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Họ cũng sở hữu nhãn quan tinh tường nên thường đưa ra những nhận định chính xác về vấn đề mà họ gặp phải. Con giáp này có mắt quan sát và đầu óc khá nhanh nhạy.

Tử vi ngày 15/12/22, vận may sẽ quay trở lại với họ. Vận thế của họ sẽ tốt hơn trước. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc của họ có tiến triển tốt. Được quý nhân giúp đỡ, họ có thể chuyển bại thành thắng.

Không những thế, bản mệnh còn nhận được cơ hội học tập nâng cao tay nghề. Người tuổi này nỗ lực không ngừng thì sớm muộn cũng thành công, sự nghiệp ngày càng khởi sắc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm