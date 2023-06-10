Tử vi 15 ngày cuối tháng 6: Con giáp thuận buồm xuôi gió, đời sống sung túc, thăng quan tiến chức nhanh chóng, địa vị cao trong xã hội

Công việc: Trong 15 ngày cuối tháng 6, người tuổi Mão đừng ngại thử nghiệm và đổi mới để khám phá những phương án mới.

Tử vi 15 ngày cuối tháng 6 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão tình cảm chân thành với người bạn yêu.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, người dành tình cảm một cách chân thành và chia sẻ niềm vui cũng như khó khăn cùng nhau.

Sức khoẻ: Hãy thư giãn để duy trì sức khoẻ tốt, cùng tham gia vào các hoạt động thể thao và rèn luyện thể lực.

Tử vi tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong 15 ngày cuối tháng 6 diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, người tuổi này xứng đáng với những vị trí cao hơn. Ngoài ra, người làm kinh doanh cũng thực hiện được các kế hoạch đúng như ý định trước đó.

Vận trình tài lộc không có biến động - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có biến động. Tử vi cho biết, con giáp này dễ dàng đạt được thành tựu rực rỡ trên con đường cầu tài khi được Quý Nhân mang đến nhiều cơ hội nâng cao tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngọt ngào, thắm sắc. Người độc thân hãy cứ là chính mình một cách thật tâm và chân thành rồi ắt hẳn tình yêu sẽ sớm mỉm cười với bạn trong tương lai gần.

Tử vi tuổi Thìn

Trong 15 ngày cuối tháng 6 tuổi Thìn lâm Kiếp Tài nên đi làm không được gây thù hằn hay hấp tấp, bạn sẽ nhận được nhiệm vụ mới hoặc bị người khác gây khó khăn. Nhưng nếu bạn vượt qua được thử thách trong ngày thì sau này không ai có thể ăn hiếp bạn được nữa.

Thìn không nên coi nhẹ những khoản nợ nhỏ hay quà cáp biếu xén, có đi phải có lại thì mới toại lòng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cục diện Thổ khắc Thủy dự báo những lời đồn đoán vô căn cứ có thể khiến cho tình yêu và gia đình của bản mệnh đứng trước đầu sóng ngọn gió. Bạn có thể gặp phải những chuyện thị phi, phiền hà ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân.

Thìn không nên coi nhẹ những khoản nợ nhỏ hay quà cáp biếu xén, có đi phải có lại thì mới toại lòng nhau. Tử vi cho biết có người đang chấp nhặt, nói xấu bạn vì chuyện tiền nong, thăm hỏi nên hãy cẩn thận.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.