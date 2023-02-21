Tử vi 12h trưa Thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp này tụ tài cầu may, tài lộc như nước chảy, ào ào kéo đến, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 02:45

Ba con giáp phát tài trong ngày này mọi việc suôn sẻ, kiếm bộn tiền trong âm thầm, tài vận hanh thông.

 

Tuổi Dần

Trong thời điểm này, người tuổi Dần như đón một cuộc sống mới, tình cờ gặp những công việc yêu thích, kiếm được vô số tiền của, nhất định làm ăn phát tài, gia đình vượng phát.

Tử vi 12h trưa Thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp này tụ tài cầu may, tài lộc như nước chảy, ào ào kéo đến, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Họ có vận đào hoa rất tốt, cũng có thể dành cho đối phương một mái ấm trọn vẹn, hai người sẽ có một niềm hạnh phúc đặc biệt khi bên nhau. Vận may chắc chắn sẽ mang lại cuộc sống suôn sẻ và dư dả cho họ. Lời khuyên cho người tuổi Dần là nhất định nên khiêm tốn trong hành động và tâm tính, điều này sẽ giữ gìn sự may mắn cho bạn.

Tuổi Tỵ

Tỵ thường hiền lành, bao dung và nhân hậu. Con giáp này dễ tha thứ cho người khác và không suy nghĩ quá nhiều. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Đó cũng là lý do khiến Tỵ được trời ban phúc lộc, hậu vận đủ đầy.

Tử vi cho biết, Tỵ có sự nghiệp, tài vận và cả đời sống tinh thần đều có cải thiện đáng kể. Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn hơn, có quý nhân giúp đỡ dẫn đường nên Tỵ có thể kiếm được khối tài sản lớn.

Tử vi 12h trưa Thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp này tụ tài cầu may, tài lộc như nước chảy, ào ào kéo đến, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thể nắm bắt đúng cơ hội, người tuổi này không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây. Không những sự nghiệp vượng phát, con giáp này còn vượng vận đào hoa. Những ai đang độc thân sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến với sự siêng năng và tính chuyên nghiệp cao. Trong thời điểm này, tài lộc rủng rỉnh, hanh thông, thăng quan tiến chức, tài lộc vô cùng lớn. Lúc này nhất định họ sẽ có thêm thành tựu trong ngũ hành. Con giáp Sửu quyết tâm rèn giũa, không bao giờ lãng phí thời gian, với lòng kiên trì bền bỉ sẽ tiếp tục mở ra thế giới thành công mới, trong tương lai sẽ trở nên giàu có, thịnh vượng.

Tử vi 12h trưa Thứ 4 ngày 22/2: 3 con giáp này tụ tài cầu may, tài lộc như nước chảy, ào ào kéo đến, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với những công việc đòi hỏi áp lực, sự thích nghi tốt và kiên trì của tuổi Sửu giúp họ đạt được thành công. Trong thời điểm này, Sửu được dự đoán là có tài vận dồi dào, gặp nhiều may mắn trong công việc. Tương lai vận may vẫn tiếp tục đi theo họ. Nếu là người làm công ăn lương, tuổi Sửu sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức. Còn nếu làm ăn kinh doanh, tuổi Sửu sẽ buôn may bán đắt, lợi nhuận dồi dào.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Tử vi 22h tối Thứ 3 ngày 21/2: 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn

Tử vi 22h tối Thứ 3 ngày 21/2: 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn

Trong thời điểm này, top 3 con giáp dưới đây dự đoán có vận mệnh cực kỳ tốt đẹp, tài lộc đi lên mạnh mẽ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 22/2 tu vi ngay 22/2 tu vi

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 28 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 30 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 37 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 38 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 58 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số