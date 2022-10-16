Tử vi 12 con giáp tuần mới (17-23/10): Thìn khẳng định địa vị, Dần đón nhận thử thách, Hợi vất vả gian nan

Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng chưa có nhiều cải thiện đáng kể, nhất là đối với những ai còn độc thân. Vận trình tài lộc trong 5 ngày đầu không mấy lý tưởng, có thể nảy sinh tranh giành tiền bạc giữa người thân trong gia đình.

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 17/10 đến 23/10/2022, người tuổi Tý đón tuần mới không quá suôn sẻ khi có nhiều điều bất lợi ập đến với bạn trong tuần này. Trông công việc người tuổi Tý không nên hấp tấp đưa ra những quyết định quan trọng trong tuần này. Đồng thời, cũng cần củng cố mối quan hệ với cấp trên để có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Vận trình tài lộc trên đà tăng cao trong ngày thứ Năm và thứ Sáu. Con giáp này có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập nhanh chóng nhờ có quý nhân phù trợ. Trong chuyện tình cảm, với người đã lập gia đình, nếu đầu tuần là khoảng thời gian khá yên bình, thì đến cuối tuần, một vài vấn đề mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện.

Dự báo người tuổi Sửu trong tuần mới liên tục gặp vận may vào các ngày trong tuần và Chủ Nhật. Công việc có nhiều tiến triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần vô cùng tươi sáng, tuổi Sửu cần nhanh tay tận dụng. Tuy nhiên, người tuổi Sửu nên tập trung và không được lơ là, bất cẩn trong quá trình làm việc, nhất là những công việc liên quan đến giấy tờ.

Dự báo người tuổi Sửu trong tuần mới liên tục gặp vận may vào các ngày trong tuần và Chủ Nhật. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tuần mới, vận may của tuổi Dần sẽ diễn ra hầu hết các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ Bảy cuối tuần. Trong công việc người tuổi Dần có thể gặp nhiều thử thách trong sự nghiệp. Tốt nhất là hãy mau chóng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.

Việc kiếm tiền trong tuần này của những chú Hổ cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Dù có cơ hội để gia tăng thu nhập nhưng kết quả xôi hỏng bỏng không, đã vậy còn rất dễ bị lỗ một khoản không nhỏ. Vận trình tình cảm bị ngáng trở. Có lẽ bạn hiện đang suy nghĩ quá nhiều về việc nắm bắt mối quan hệ.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra khó khăn, vất vả. Việc mất tập trung khiến cho người tuổi này không đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc. Do đó, bản mệnh cần phải vực dậy tinh thần nếu không muốn công việc ngày càng bị thụt lùi.

Vận trình tài lộc đáng lo. Song, con giáp này nhanh chóng cải thiện được nguồn tài chính của mình nếu học cách quản lý tiền bạc ngay từ bây giờ.

Vận trình tình cảm vui vẻ, tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy tiến triển suôn sẻ nhờ có cục diện Lục Hợp tương trợ. Người độc thân chiếm được nhiều cảm tình từ những người khác giới.

Tuổi Thìn

Trong tuần tới, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Trên phương diện tài chính, người tuổi Thìn làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Đối với những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Đường tình duyên của Thìn có bước phát triển tích cực. Thìn biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Thìn nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người.

Trên phương diện tài chính, người tuổi Thìn làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong tuần mới sẽ có Hung Cát đan xen. Mặc dù làm việc chăm chỉ, siêng năng nhưng người tuổi này lại không giỏi trong quá trình sắp xếp công việc một cách khoa học, hợp lý. Tốt nhất là hãy lên kế hoạch rõ ràng khi làm việc để đến gần hơn với thành công.

Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Cách làm việc thông minh giúp con giáp này không cần phải lo lắng đến vấn đề “cơm áo gạo tiền” như trước đây.

Vận trình tình cảm nồng nàn thắm thiết. Ngũ hành tương sinh giúp cho đôi lứa yêu nhau trở nên khăng khít, bền chặt hơn trước. Có thể nói rằng tình yêu đem đến cho bạn một cảm giác thăng hoa và mới mẻ.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (17-23/10) cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra dễ dàng song song với may mắn. Người tuổi này làm việc nhanh chóng đạt hiệu quả cao nhờ có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Song, việc “ngủ quên trên chiến thắng” sẽ khiến cho mọi thứ quay về vạch xuất phát nên bản mệnh hãy cẩn thận.

Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì con giáp này cũng đều có nguồn tài chính khá tốt vì luôn nắm bắt cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng thấy được điều đó.

Vận trình tình cảm nhận nhiều tin vui. Đôi lứa yêu nhau càng thêm gắn kết khi Tam Hợp xuất hiện và nâng đỡ một cách nhiệt tình. Người độc thân được rất nhiều người tỏ tình.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong tuần sau diễn ra dễ dàng đến bất ngờ. Người tuổi này có sự thuận lợi cần thiết trong quá trình xử lý công việc nhờ có sự xuất hiện của Chính Quan. Các kế hoạch đều đi theo đúng tiến độ nên không cần quá lo lắng về vận trình công việc.

Vận trình tài lộc đáng mơ ước. Con giáp này tìm thấy sự hứng thú trong quá trình kiếm tiền nên nguồn thu nhập lúc nào cũng rủng rỉnh, dồi dào.

Vận trình tình cảm gặp nhiều chuyện buồn. Điềm báo sẽ có tiểu nhân quấy phá tình cảm của bạn và người ấy. Tình yêu đang tiến triển hanh thông bỗng chuyển hướng khiến cho mọi nỗ lực bấy lâu đều mất hết.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới (17-23/10) của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra suôn sẻ may mắn. Thiên Ấn đến, người tuổi này nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên và đồng nghiệp nên mọi thứ đã không còn khó khăn như trước kia.

Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Song, tốt nhất là hãy lập kế hoạch chi tiêu thật hợp lý để có được nguồn tích lũy đáng ao ước trong tương lai.

Vận trình tình cảm tiến triển khả quan. Người độc thân may mắn khi gặp được người đồng hành đúng nghĩa. Hạnh phúc lâng lâng khiến cho bạn có thêm nhiều động lực để vượt qua những nỗi buồn trong cuộc sống.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra không được tốt đẹp. Tuất Dậu tương hại khiến cho công việc và mối quan hệ xã giao của người tuổi này gặp khá nhiều rắc rối. Hãy giữ bình tĩnh và không nên nóng nảy nay lúc nào để tránh làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn nữa.

Vận trình tài lộc giảm nhẹ. Chính vì vậy, việc lập kế hoạch đầu tư kiếm tiền và chi tiêu hợp lý đều là những phương án giải quyết tốt nhất ở thời điểm này.

Vận trình tình cảm thăng hoa rực rỡ. Đào hoa vượng giúp cho người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Song, vì tính cách khá trẻ con nên bạn dường như chưa thật sự nghiêm túc với các mối quan hệ xung quanh.

Tuổi Tuất

Mọi việc làm của tuổi Tuất trong tuần mới (17-23/10) diễn ra bị cản trở. Chính vì sự tác động của Thiên Quan nên người tuổi này bị kẻ tiểu nhân gây khó dễ trong quá trình làm việc. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, do đó bản mệnh cần hết sức cẩn thận, đề cao cảnh giác để không rơi vào tình huống “tiến thoái lưỡng nan”.

Vận trình tài lộc không tệ chút nào. Quý Nhân tương trợ giúp con giáp này tìm thấy được cơ hội kiếm tiền vượt ngoài mong đợi, từ đó cải thiện nguồn thu nhập một cách nhanh chóng.

Vận trình tình cảm có điềm mâu thuẫn. Dự báo chuyện tình yêu sẽ bị đứt gánh giữa đường nếu người trong cuộc vẫn cứ hồn nhiên, vô tư về những chuyện xảy ra ở thời điểm hiện tại.

Mọi việc làm của tuổi Tuất trong tuần mới (17-23/10) diễn ra bị cản trở. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong tuần tới diễn ra có chút vất vả gian nan. Cách làm việc theo cảm tính, bất cẩn và tùy tiện khiến cho người tuổi này không đạt được kết quả như cấp trên kỳ vọng. Nếu không sớm thay đổi điều này thì bản mệnh sẽ tự mình đánh mất đi ưu ái từ lãnh đạo.

Vận trình tài lộc bấp bênh. Đây chính là thời điểm thích hợp để con giáp này bắt đầu thực hiện kế hoạch kiếm tiền và quản lý chi tiêu rõ ràng.

Vận trình tình cảm phiền muộn. Người độc thân khó tìm được người thương cho mình do tác động của Thủy Thổ xung khắc trong ngày.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!