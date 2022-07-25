Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 2 giờ sáng (26/7), 3 con giáp này được các cát tinh Phúc Đức, Phúc Tinh và Quý Thần phù hộ, cuộc sống dư dả, của nã chất đầy, trong công việc còn nhận ngay chức lớn

Đúng 2 giờ sáng (26/7), con giáp may mắn này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

Tỵ là người khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Đúng 2 giờ sáng (26/7), con giáp may mắn này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn. Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 7, nhờ được thần Phật cưng yêu, quý nhân chiều chuộng, những người tuổi Tỵ sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia. Càng về cuối năm càng lắm của nhiều tiền, đời sang trang mới là phúc phần mà Tỵ xứng đáng nhận được

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp thiện lương, chăm chỉ và có chí cầu tiến. Dù sinh ra trong đủ đầy hay thiếu thốn thì Sửu cũng không ngừng cố gắng để tự khẳng định chính mình, vươn lên trên đường công danh. Thế nên, Sửu được cấp trên hết lòng nâng đỡ, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Số trời đã định, thời gian còn lại của tháng 7, con giáp may mắn này sẽ có thể trúng số phát tài Ảnh minh họa: Internet

Số trời đã định, thời gian còn lại của tháng 7, con giáp may mắn này sẽ có thể trúng số phát tài. Thời gian hoàng kim sắp tới, người cầm tinh con Trâu hãy phát huy hết khả năng, thế mạnh và tài năng của mình để có thể đạt đỉnh cao danh vọng. Cộng thêm quý nhân đưa đường dẫn lối giúp bản mệnh gặt hái được nhiều thành tựu vang dội. Từ đó, thu nhập không ngừng tăng tiến, số dư tài khoản tăng nhanh chóng mặt.

Tuổi Dậu

Đúng 2 giờ sáng (26/7), vận tài lộc của tuổi Dậu trong có sự khởi sắc hơn, xuất hiện tình huống mang tính đột phá bất ngờ. Tuy nhiên, đòi hỏi bạn phải chớp lấy thời cơ chính xác, nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác.

Trong cuối tháng 7, đào hoa vượng, tạo ra nhiều nhân duyên tốt, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao. Vì mở rộng vòng tròn giao thiệp mà tuổi Dậu kết thân với người tài giỏi. Nhờ thế mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng. Thời điểm này, công việc của bản mệnh khá tốt, có khả năng được tăng lương vào đầu tháng hoặc nhận được khoản trợ cấp hay tiền thưởng nóng nào đó. Người làm tư, làm chủ thì kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt.

Đúng 2 giờ sáng (26/7), vận tài lộc của tuổi Dậu trong có sự khởi sắc hơn, xuất hiện tình huống mang tính đột phá bất ngờ Ảnh minh họa: Internet

Các cát tinh mang với vận đào hoa khởi sắc, tốt cho những ai còn độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Nhìn chung, tình cảm thắm sắc, có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Các cặp vợ chồng có tình cảm khá ổn định, song cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, nếu không dễ vướng rắc rối ngoài dự tính.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm